Sống 'nhờ' người chết - Kỳ 2: Người trần gian làm nghề ‘âm phủ’

Trong suốt mấy mươi năm làm nghề, ông Huệ cũng không nhớ mình đã đào xới bao nhiêu ngôi mộ.

Ông chỉ lắc đầu cười: “Ai cũng hỏi tối ngủ có sợ ma không, mà tôi có thấy gì đâu. Cứ ăn cơm no, uống rượu no rồi mần. Mình không nghĩ bậy, không làm bậy là được. Việc của mình cũng là giúp cho họ an nghỉ mà thôi. Ngộ cái, đã ba lần tôi bỏ nghề, chuyển qua làm thợ hồ, rồi bị bệnh suốt phải nghỉ. Khi nhảy sang làm lại nghề hốt cốt, tự dưng hết bệnh đau gì luôn, cả chục năm trân trân như cô hồn sống. Chắc họ cần mình, rồi phù hộ mình, nên thôi cứ làm”.