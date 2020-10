Sống trong lũ dữ: Ngập lên đến bàn thờ, người dân chắt chiu từng giọt nước

Trong khi cha và anh trai đang ăn cơm trên chiếc giường được kê cao, thì có lẽ cháu bé này vẫn chưa hiểu được chuyện gì với ánh mắt ngơ ngác ra ngoài khung cửa sổ Ảnh: Trương Quang Nam

Người đàn ông này ở xã Lộc Thủy đang hứng nước mưa để dùng Ảnh: Trương Quang Nam

Chiều tối 9.10, ông Nguyễn Hải Đăng (ở thôn Thạch Bàn, xã An Thủy), kể với PV Thanh Niên: “ Lụt về buổi đêm rất nhanh , nhà tôi thuộc dạng cao trong làng nhưng cũng vô 20 phân. Ở đây tất cả chế độ hoạt động bị tê liệt, không đi được đâu, chỉ biết ở nhà, chợ búa không có, nhà ai ở nhà đó. Cuộc sống rất khó khăn, vất vả. Hiện nước đang còn lên, mà mưa gió to thế này thì không biết cuộc sống của người dân cực như thế nào nữa. Nước đang còn lên to, khả năng lên mức lũ năm 2010. Còn hiện tại nước khoảng bằng năm 2017”.