Bạn có từng mắc phải những sai lầm này khi nấu ăn?

Tuy vậy, đôi khi không ít người vẫn còn giữ một số thói quen… tưởng chừng đơn giản nhưng lại gây ra những sai lầm khá phổ biến khi nấu ăn

Và sau đây là ba sai lầm phổ biến nhất mà các bà nội trợ cần lưu ý khi muốn duy trì những bữa cơm ngon, giàu dinh dưỡng và hạnh phúc cho gia đình.

Chọn sai nguyên liệu

Nguyên liệu tươi và ngon liệu đã đủ an toàn hay chưa? Câu trả lời là… chưa hẳn! Bạn còn phải nên biết rõ nguồn gốc của các sản phẩm mình mua về chế biến bữa ăn cho gia đình. Thực tế, có rất nhiều rủi ro đến từ các nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, ví dụ như: chất lượng sản phẩm không đảm bảo, thành phần có thể chứa những chất gây hại cho sức khoẻ, nhìn thì “xanh” nhưng có thể không an toàn như mắt thường ta nhận thấy…. Vì vậy, hãy lựa chọn các thực phẩm từ các nhà cung cấp, sản xuất uy tín, có kiểm định và chứng nhận về chất lượng để có thể an tâm hơn khi sử dụng

Một nguyên nhân khác khiến nhiều người chọn sai nguyên liệu đó là không đọc kỹ thông tin ghi trên bao bì sản phẩm. Hầu hết trên các sản phẩm đóng gói thường có mục ghi thành phần hàm lượng các chất dinh dưỡng như đạm, béo, bột đường hay canxi, các loại vitamin… có trong sản phẩm. Điều này sẽ giúp bạn biết được sản phẩm có phù hợp với chế độ ăn của các thành viên trong gia đình hay không. Chẳng hạn như người hạn chế đường và chất béo hay những người không dung nạp gluten hoặc bị dị ứng rất nên lưu ý tìm kiếm các thông tin này trên bao bì.

Chế biến sai cách

Sai lầm khá phổ biến khi nấu ăn mà ít người để ý đó là nêm gia vị không đúng cách. Chẳng hạn, bạn có biết rằng nếu ướp muối quá sớm cho món thịt kho sẽ làm cho protein trong thịt bị “co lại”, miếng thịt bị cứng nên giảm độ ngon? Đun nước mắm trên lửa quá lâu sẽ làm mất vitamin trong gia vị truyền thống này, vậy nên chúng ta chỉ nên cho vào món ăn khi món ăn đã gần hoàn thành.

Một số sai lầm khi chuẩn bị thực phẩm có thể làm cho món ăn mất đi nhiều chất dinh dưỡng quý. Chẳng hạn như việc vo gạo quá kỹ, gạn đến khi nước… trong veo mới đem nấu, vô tình làm mất đi nhiều vi chất quý bao quanh phần ngoài hạt gạo, cụ thể hao hụt khoảng 79,9% - 96,5% kẽm, 70-90% vitamin nhóm B. Chỉ cần vo nhẹ, gạn nước khoảng 1-2 lần là đủ loại bỏ bụi bẩn trong gạo.

Bên cạnh đó, một số bà nội trợ còn có thói quen trụng mì gói trước khi ăn để giảm loại bỏ chất béo. Hành động này là không cần thiết vì chất béo chỉ chiếm khoảng 16% khối lượng vắt mì để tạo sự cân đối, phù hợp cho một khẩu phần ăn. Đối với các sản phẩm mì ăn liền đến từ các nhà sản xuất uy tín, chất béo trong mì là an toàn vì dầu chiên sẽ được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và các chỉ tiêu hóa lý, đảm bảo cho sức khỏe người tiêu dùng. Chưa kể đến một số nhà sản xuất đã sử dụng chiết xuất từ củ nghệ tươi để tạo màu vàng cùng một số gia vị tạo nên hương vị đậm đà cho sợi mì, vì thế khi trụng nước sôi chúng ta đã vô tình loại bỏ các dưỡng chất này và làm giảm độ ngon của món ăn

Ăn sai cách

Bạn muốn gia đình mình dùng những loại thực phẩm tốt nhất? Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, không có món nào loại thực phẩm nào là tốt hoàn toàn cũng như không có thực phẩm nào xấu hoàn toàn, mà quan trọng chúng ta phải biết kết hợp các loại thực phẩm với nhau để tạo nên sự đa dạng cho món ăn và đảm bảo cân bằng các nhóm chất dinh dưỡng.

Ví dụ như một gói mì ăn liền với chất dinh dưỡng chủ yếu là chất bột đường, khi kết hợp vài lát thịt bò hoặc thịt heo, vài ba con tôm để bổ sung chất đạm cùng rau xanh, giá, rau muống, cà rốt, cà chua,.. để bổ sung vitamin và chất xơ thì chỉ trong vòng 3- 5 phút bạn đã có ngay một món ăn vô cùng thơm ngon hấp dẫn và đảm bảo dinh dưỡng. Dựa trên điều này các bạn có thể áp dụng ngay trong những bữa ăn hằng ngày của gia đình mình để sao cho mỗi bữa ăn đều là những giây phút hạnh phúc, vui vẻ cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon một cách an toàn và an tâm.