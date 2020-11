Sứ dưỡng sinh: ‘Cuộc cách mạng nồi đất’ của ‘vua gốm sứ’ Lý Ngọc Minh

Biến giấc mơ tuổi thơ thành hiện thực là bài toán đầy thách thức

Mới đây, trong một lần tiếp đoàn phóng viên báo chí và các đại lý phân phối đến thăm nhà máy tại Bình Dương, “ông vua gốm sứ” Lý Ngọc Minh đã hào hứng bật mí về quá trình thai nghén, ra đời của dòng sản phẩm mà chính ông cho rằng đó chính là sản phẩm đặc biệt - khác biệt nhất của công ty: sứ dưỡng sinh.

Chúng tôi được lắng nghe những chia sẻ của ông về tuổi thơ gắn liền với lò gốm và bếp lửa hồng của mẹ. Trong ký ức của “ông vua gốm sứ”, những chiếc nồi đất trong gian bếp ở quê ngày xưa của mẹ là những chiếc nồi thật đẹp, thật gần gũi, thân thuộc. Từ những chiếc nồi đất ấy, những món ăn đơn giản như cá kho, thịt kho được mẹ nấu có hương vị thơm ngon, hấp dẫn lạ thường. Dẫu vậy, ông vẫn luôn trăn trở một điều là những chiếc nồi đất dù nấu ăn ngon nhưng lại rất hay bị nứt, vỡ. Điều đó đã hình thành trong ông giấc mơ phải làm cho bằng được những chiếc nồi vừa nấu ngon như nồi đất của mẹ vừa đảm bảo an toàn và bền chắc.

Ông Minh nhớ lại, giấc mơ ấy tưởng chừng đơn giản nhưng đó chính là một cuộc cách mạng thật sự với chính ông và cả cộng sự. Nồi đất, nồi gốm có những hạn chế nhất định, nồi kim loại cũng bộc lộ rõ những hạn chế lớn. Làm thế nào để sản xuất được chiếc nồi sứ dưỡng sinh nấu ăn ngon như nồi đất của mẹ ngày xưa nhưng khắc phục được nhược điểm của nồi đất, nồi gốm, nồi kim loại, đó là bài toán đầy thách thức đối với ông Minh và cộng sự.

Ông Minh quan niệm “tinh hoa từ đất, tinh xảo từ người”, để chế tác được sản phẩm sứ thượng hạng phải tìm ra đất quý hiếm. Lần theo dấu vết và di sản tiền nhân, ông Minh rong ruổi đi tìm thứ nguyên liệu mà ngay thuở ban đầu ông cũng chưa biết được tiêu chuẩn rõ ràng, đó là đất để sản xuất dòng sản phẩm sứ dưỡng sinh.

Ròng rã hơn 14 năm, ông Minh và cộng sự đã đi khắp nơi trên thế giới tìm hiểu và làm hàng nghìn thử nghiệm để theo đuổi một loại chất liệu có tính năng tự nhiên kỳ lạ và an toàn như mong muốn. Từ nguồn nguyên liệu chắt lọc đó, trải qua quá trình tạo hình, nung đốt ở nhiệt độ cực cao của lò nung hiện đại bậc nhất thế giới, sứ dưỡng sinh Minh Long đã hình thành.

Suốt hơn 14 năm, nghệ nhân Lý Ngọc Minh đã dành trọn cả tâm - trí - lực với hơn 50 năm kinh nghiệm sản xuất gốm sứ và những kiến thức đã học hỏi, tích lũy được để sản xuất ra dòng sản phẩm tâm huyết nhất đời mình là sứ dưỡng sinh.

Sứ dưỡng sinh Minh Long có ưu việt đặc biệt gì?

Hôm đoàn khách chúng tôi đến tham quan thực nghiệm ngay tại Công ty Minh Long, đã được tận mắt chứng kiến các đầu bếp sử dụng các sản phẩm sứ dưỡng sinh để nấu món ăn bằng nhiều cách chế biến mới lạ, độc đáo.

Giải thích cho sự kỳ diệu này, ông Minh tiết lộ, men sứ dưỡng sinh Minh Long là loại men phức hợp tạo ra bức xạ hồng ngoại mạnh, giúp nấu chín thức ăn, đặc biệt là khả năng luộc, hấp không cần nước. Điển hình như luộc rau củ không cần nước, chỉ trong 8 phút đã chín đều. Nhờ vậy, có đến 70 - 80% dưỡng chất được giữ lại, đồng thời giữ được vị ngọt, hương thơm tự nhiên, thuần khiết cùng màu sắc đẹp.

Sứ dưỡng sinh giúp chiên thực phẩm dưới 135 độ C, thực phẩm chín vàng đều, chín sâu, giữ nguyên cấu trúc thực phẩm. Đặc biệt, món ăn được chiên ở nhiệt độ thấp còn giúp hạn chế lượng độc tố tích tụ - tác nhân gây ra bệnh tim mạch, ung thư. Ngược lại, nếu chiên trong các chảo kim loại thông thường nhiệt độ phải đến 180 độ C thực phẩm mới chín, trong khi ở nhiệt độ 150 độ C đã sinh ra các chất độc hại đến sức khỏe người dùng.

Về màu sắc, thực phẩm chế biến bằng nồi, chảo sứ dưỡng sinh sẽ có màu sắc đẹp hơn, kích thích vị giác, giúp ăn ngon hơn, tốt cho sức khỏe, nâng cao hệ miễn dịch, ngăn ngừa bệnh tật. Một điểm đặc biệt khác chính là nồi, chảo bằng sứ dưỡng sinh nấu thức ăn chín nhanh, chín đều, chín sâu giúp người nấu tiết kiệm thời gian và năng lượng, chính là tiết kiệm tiền bạc và công sức cho người làm bếp. Sứ dưỡng sinh Minh Long còn có một chức năng khác biệt nữa là đặt chảo nướng trong lò khi nướng cá, nướng thịt sẽ ngon hơn khi nướng trên lửa than bình thường mà không bị cháy, khét.

“Nồi sứ dưỡng sinh là dòng sản phẩm vượt qua sự mong đợi của người sử dụng. Từ đó, sản phẩm góp phần thay đổi thói quen nấu nướng của người làm bếp để hướng tới lối sống khỏe, sống an lành, sống hạnh phúc”, khép lại câu chuyện, “cha đẻ” của dòng sứ dưỡng sinh Minh Long chia sẻ.