Sưởi bằng than củi trong phòng kín, 3 người trong gia đình ở Hà Tĩnh nhập viện

Chiều nay, 17.11, trao đổi với Thanh Niên, ông Võ Văn Phong, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 1 sản phụ cùng 2 người thân trong gia đình nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nghi do bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO).

Theo ông Phong, vào khoảng 9 giờ 50 phút cùng ngày, người thân mở cửa phòng ngủ thì hoảng hồn phát hiện chị Bùi Thị Vân (24 tuổi, trú tại xã Kỳ Nam, TX.Kỳ Anh) cùng chồng là anh Bùi Văn Cường (25 tuổi) nằm bất tỉnh dưới nền nhà, còn bà Mai Thị Hới (54 tuổi, mẹ anh Cường) nằm trên võng bị hôn mê sâu. Riêng bé gái mới sinh Bùi Thị Bé thì đang nằm chơi trên giường.

“Đến 15 giờ 50 phút chiều nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chuyển anh Cường và mẹ anh này ra Hà Nội để điều trị do tiên lượng xấu. Còn chị Vân hiện vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị. Riêng bé gái sơ sinh (con của chị Vân) cũng được các bác sĩ kiểm tra nhưng các chỉ số đều bình thường”, ông Phong nói.

Cũng theo ông Phong, ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Y tế TX.Kỳ Anh phối hợp với Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh và lực lượng chức năng xã Kỳ Nam đã có mặt tại nhà vợ chồng chị Vân để kiểm tra. Tại phòng ngủ của vợ chồng chị Vân, lượng chức năng phát hiện 1 nồi than lớn vẫn đang cháy trong căn phòng không thoáng khí.

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định 3 bệnh nhân nói trên bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) do sử dụng than củi để sưởi ấm cho sản phụ sau sinh.