Tài xế Grab ngỡ ngàng bị TTGT phạt tiền triệu ở sân bay Tân Sơn Nhất

Sáng 9.1, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM (TTGT) phối hợp cùng lực lượng kiểm soát an ninh hàng không Tân Sơn Nhất và Đồn công an cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thực hiện kiểm tra, xử lý đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về quy tắc giao thông đường bộ và hoạt động vận tải hành khách.

Đây là kế hoạch liên ngành nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và lập lại trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải tại khu vực cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

VIDEO: Tài xế Grab ngỡ ngàng vì bị Thanh tra giao thông thổi phạt ở sân bay Theo ghi nhận, nhiều tài xế bị TGTT lập biên bản với lỗi không gắn phù hiệu theo quy định và không niêm yết đầy đủ tên, số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa. Tất cả những tài xế đều là đối tác của Grab và ngỡ ngàng khi bị TTGT thổi phạt.

Ông Võ Hoàng Sơn, Thanh tra viên Đội TTGT số 8, thuộc Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết những lỗi tài xế hay bị lập biên bản ở sân bay Tân Sơn Nhất gồm: dừng xe, đỗ xe trái quy định, hoặc dừng xe quá 3 phút; dừng xe, đỗ xe trên vạch qua đường của người đi bộ; xe chạy hợp đồng, Grab không gắn phù hiệu, logo hai bên cửa xe theo quy định.

Theo kế hoạch liên ngành, TTGT sẽ phối hợp với An ninh sân bay và Đồn công an cảng hàng không Tân Sơn Nhất thực hiện kiểm tra thường xuyên trong sân bay để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Anh C.V.M (43 tuổi) bị TTGT thổi phạt vì xe không gắn logo có đầy đủ thông tin của hợp tác xã ở hai bên cửa xe. Khi bị thổi phạt, anh M. thở dài ngao ngán.

Anh M. cho biết anh đang chạy Grab vào sân bay đón khách. Chiếc xe là tài sản lớn nhất của cả gia đình, anh phải vay ngân hàng để mua. "Logo mới bị rách, mới sửa xe chưa dán kịp, 1 tuần nữa HTX mới cấp. Làm ăn mà, sao mà nghỉ 1 tuần, xe góp mà, 1 tuần ngân hàng dí chết, khổ lắm", anh M. than thở.

Anh N.T.T (36 tuổi) ngỡ ngàng khi bị TTGT thổi phạt. Khi TTGT nói lý do thổi phạt là do anh không niêm yết phù hiệu và logo theo quy định anh mới bất ngờ và thật thà giải thích: "Xe mới mua 3 tháng nên em không biết..."

Cầm trên tay cuốn sổ thế chấp ngân hàng, anh tâm sự: "Tôi mới dồn hết tiền vay thêm ngân hàng mua xe trả góp được 3 tháng. Hồi giờ tôi nghĩ hợp tác xã phát phù hiệu, logo là để khi nào giao thông kiểm tra thì đưa ra chứ đâu có biết là phải dán đâu. Mua được cái xe là mừng quá rồi có biết gì nữa đâu..."

Nói xong, anh T. còn lấy logo ra đưa cho TTGT và phóng viên coi. Anh bị lập biên bản với 2 lỗi vi phạm là không niêm yết phù hiệu và không dán logo có đầy đủ thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa (hợp tác xã) theo quy định. Sau khi nghe thông báo mức phạt là hơn 10 triệu đồng, anh T. gục mặt ngồi tại chỗ, thất thần bảo rằng anh phải ngồi cho tỉnh chút, lần đầu vi phạm mà mức phạt cao thế này thì tiền đâu mà góp ngân hàng.

Tương tự, anh P.T.V cũng cười như mếu khi bị TTGT thổi phạt. Vừa vào bàn làm việc để lập biên bản, anh chia sẻ: "Tôi vừa bị lập một biên bản ở đường Điện Biên Phủ xong, giờ thêm cái nữa. Vậy là chưa đầy 30 phút mà tôi "ăn" 2 cái biên bản luôn đó". Anh cho biết anh thuê xe đi chạy Grab, chủ xe giao xe thế nào thì biết vậy chứ không hay biết hợp tác xã có phát logo hay phù hiệu gì không.

Theo quy định, điều khiển xe chở hành khách không gắn phù hiệu thì sẽ bị xử phạt từ 4 - 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 - 12 triệu đồng đối với tổ chức. Lỗi không niêm yết đầy đủ tên, số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa thì bị phạt từ 1 - 2 triệu đồng đối với cá nhân, từ 2 - 4 triệu đồng đối với tổ chức.