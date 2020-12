Tài xế Mercedes rời hay bỏ trốn khỏi hiện trường: Ranh giới mơ hồ của luật

Vấn đề tài xế rời hay bỏ trốn khỏi hiện trường được tranh luận sôi nổi tại tòa. Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) khai khi xe cứu thương vừa tới thì bỏ đi khỏi hiện trường vì hoảng loạn. Phong đi tới Phan Thiết, Đà Lạt trước khi về trình diện cơ quan chức năng. Trên đường đi, Phong quăng sim, điện thoại và bằng lái, CMND giả dùng thuê xe trước đó.

Tại tòa, Phong cũng thừa nhận bỏ đi khỏi hiện trường vì sợ cơ quan công an bắt mình vào tù nên Phong liên lạc lại người quen nhờ xóa nhật ký cuộc gọi với mình, rồi mới quăng sim này.

Đại diện VKS khi trả lời các thắc mắc của LS thì cho rằng, sau khi gây tai nạn, Phong rời khỏi hiện trường do hoảng loạn là điều có thể thông cảm, chấp nhận được khiến các bị hại, LS bào chữa không khỏi bức xúc.

LS Trần Thị Ngọc Nữ (Đoàn LS TP.HCM) phân tích, ai đi đường thấy người bị nạn cũng phải cứu giúp, đằng này Phong là người gây ra tai nạn nhưng bỏ mặc nạn nhân nằm một lúc lâu khi trời tờ mờ sáng như vậy chính là bỏ mặc nạn nhân. Sau đó, Phong còn rời đi để trốn tránh trách nhiệm là điều quá rõ ràng.

“Hành vi này của Phong không thể xem là ăn năn hối cải hay tự nguyện ra đầu thú để là tình tiết giảm nhẹ được, mà phải xem xét ở góc độ tình tiết tăng nặng vì vừa không cứu giúp người bị nạn vừa trốn tránh trách nhiệm”, LS Nữ đề nghị.

LS Nguyễn Thạch Thảo (Đoàn LS TP.HCM) nêu ý kiến, tài xế đổ do hoảng loạn nên sợ mà bỏ trốn, không cứu giúp bị hại vì không muốn làm xáo trộn hiện trường của vụ án là vô lý.

“Phong nhận thức được hành vi của mình là vi phạm, có thể bị truy cứu trách nhiệm nên mới bỏ đi. Không những thế, tài xế Mercedes cũng thừa nhận tìm cách xóa dấu vết để công an không tìm ra mình rõ ràng là trốn tránh trách nhiệm chứ không thể nói vì hoảng loạn mà rời đi như vậy được”, LS Thảo nói.

Đại diện Cục CSGT cho biết, Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định trách nhiệm của người điều khiển phương tiện và người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn có trách nhiệm:

- Dừng ngay phương tiện; giữ nguyên hiện trường; cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

Người nhà bị cáo gục khóc ở sân tòa Ảnh: Lê Ngọc Thảo

- Ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất;