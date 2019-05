Tài xế phản đối khiến giao thông ùn tắc, BOT T2 phải xả trạm liên tục

Sáng ngày 24.5, nhiều tài xế điều khiển xe ô tô đi từ hướng tỉnh An Giang qua Trạm thu phí BOT T2 trên Quốc lộ 91 (Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) đã dừng xe tại trạm thu phí và tranh cãi với các nhân viên. Dù lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP.Cần Thơ túc trực tại trạm giải thích nhưng các tài xế vẫn không đồng ý. Do ùn ứ kéo dài trên 1 km phía bờ tiếp giáp tỉnh An Giang nên T2 phải xả trạm.

Khoảng 9 giờ 25 phút cùng ngày, tại 2 làn thu phí hỗn hợp lại xảy ra ùn ứ kéo dài hơn 1,5 km. Các tài xế điều khiển xe từ An Giang qua trạm không chịu mua vé và phản đối rằng họ chỉ đi vài trăm mét lên cầu Vàm Cống nhưng trả tiền vé trọn gói 35.000 đồng là vô lý.

Phải mất hơn 15 phút tình trạng ùn ứ mới giảm bớt. Nhưng sau đó, lại tiếp diễn cảnh ùn ứ cũng ở phía bờ giáp tỉnh An Giang do các tài xế dừng xe tranh cãi nên nhân viên trạm phải xả trạm lần thứ 2.

Trong liên tiếp mấy ngày qua đã xảy ra ùn ứ tại Trạm T2 do tài xế phản đối trạm T2 đặt không đúng chỗ. Đỉnh điểm là ngày 22.3, T2 phải xả trạm hàng chục lần.

Trong bản kiến nghị gửi Quốc hội, Thủ tướng Chính Phủ, Bộ GTVT, Công ty CP ĐT Quốc lộ 91 cần Thơ - An Giang... vào ngày 22.5, ông Nguyễn Ngọc Xuân - Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô An Giang cho rằng sau khi cầu Vàm Cống được thông xe thì các chủ phương tiện phản ứng ngày càng gay gắt về sự bất hợp lý của trạm BOT T2. Hiệp hội kiến nghị các ngành chức năng nên nghiên cứu sớm giải quyết thỏa đáng việc này.

PV Thanh Niên ghi nhận tình hình ùn ứ phía bờ tỉnh An Giang.

Thanh Dũng Cảnh sát giao thông đang giải thích với tài xế