Tăng cường đề kháng với lợi khuẩn đường ruột, bạn đã hiểu rõ?

Tăng cường sức đề kháng mỗi ngày, đẩy lùi dịch bệnh

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường tại Việt Nam và trên thế giới, phụ huynh cần chú ý bảo vệ sức khỏe của trẻ và gia đình bằng những biện pháp như rửa tay thường xuyên với xà phòng diệt khuẩn và nước sạch, luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài và hạn chế tập trung nơi đông người. Đặc biệt, xây dựng thói quen tập luyện thể dục và chế độ dinh dưỡng hợp lý nhằm tăng sức đề kháng là vô cùng cần thiết để phòng ngừa sự tấn công của các loại dịch bệnh.

Tập thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng và chế độ ăn uống khoa học đóng vai trò cốt lõi trong việc nâng cao hệ miễn dịch, giúp bảo vệ sức khỏe. Các bữa chính của gia đình cần đảm bảo 4 nhóm thực phẩm: chất đường bột từ gạo, ngũ cốc; đạm từ thịt, cá, tôm, trứng, sữa; rau xanh cung cấp chất xơ tiêu hóa và các vi chất dinh dưỡng; chất béo từ dầu ăn, mỡ cá và một số loại thực phẩm khác. Ngoài ra, các gia đình có thể bổ sung lợi khuẩn vào thực đơn dinh dưỡng hằng ngày để tăng cường hiệu quả quá trình tiêu hóa, tăng hấp thu dưỡng chất trong thức ăn, hỗ trợ tăng khả năng miễn dịch.

Chế độ dinh dưỡng cân bằng, hợp lý và đa dạng thức ăn, đặc biệt bổ sung lợi khuẩn để tăng sức đề kháng

Tuy nhiên, không phải 100% lợi khuẩn đưa vào cơ thể đều có thể sống sót và đến được vị trí thích hợp trong đường tiêu hóa để làm nhiệm vụ. Khi đi qua dạ dày, một lượng lớn lợi khuẩn bị tiêu diệt bởi môi trường a xít khắc nghiệt tại đây. Việc lựa chọn lợi khuẩn với khả năng sống sót cao sau khi đi qua dạ dày là vô cùng quan trọng.

Từ năm 1995, chủng men L. CASEI 431™ đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới với khả năng ưu việt có thể sống được trong môi trường đầy a xít của dạ dày để vào đến hệ vi sinh đường ruột. Một thử nghiệm của tập đoàn men sống hiện đại châu Âu - CHR Hansen (Đan Mạch) vào năm 2011 trên 1.100 người tại Đan Mạch và Đức đã chứng minh hiệu quả rõ rệt của chủng men này trong việc giúp tăng cường sức đề kháng cơ thể, giảm sử dụng thuốc kháng sinh và các biện pháp chăm sóc sức khỏe.

Bổ sung lợi khuẩn L. CASEI 431™ mỗi ngày để tăng cường đề kháng “vàng”

Tại Việt Nam, chủng men ưu việt này đã được Vinamilk đưa vào sữa chua uống men sống Probi, thành quả của sự hợp tác giữa Vinamilk và Tập đoàn men sống hiện đại châu Âu - CHR Hansen (Đan Mạch). Trong một chai sữa chua uống men sống Probi chứa đến 20 tỉ lợi khuẩn L. CASEI 431™ từ châu Âu, được nghiên cứu và chứng nhận độc quyền trên toàn thế giới, giúp đường ruột khỏe mạnh và hỗ trợ hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Sữa chua uống men sống Probi tuân thủ luật An toàn Thực phẩm của Chính phủ lẫn các quy định an toàn thực phẩm khắt khe nhất thế giới như Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Tiêu chuẩn Codex (cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm do FAO và WHO cùng xây dựng từ năm 1963), đảm bảo an toàn cho người dùng.

Sữa chua uống men sống là nguồn bổ sung lợi khuẩn giúp hỗ trợ miễn dịch, tăng đề kháng

Sữa chua uống Probi còn được kiểm chứng lâm sàng cho thấy tác dụng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng ở trẻ nhỏ. Kết quả nghiên cứu năm 2016 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam cũng cho thấy sữa chua uống men sống Probi giúp cải thiện nồng độ miễn dịch, tăng đề kháng (nhóm trẻ dùng Probi có nồng độ miễn dịch cao hơn nhóm không dùng), giảm đáng kể số ngày mắc cúm (4,15 ngày) so với trẻ không dùng Probi (5,35 ngày).

Quá trình sản xuất một chai sữa chua uống men sống Probi bao gồm 7 bước nghiêm ngặt trong một hệ thống khép kín và vô trùng, gồm lựa chọn nguyên liệu, tiệt trùng, lên men, chuẩn hóa vị ngọt, đóng gói, chuyển kho lạnh và phân phối đến tay người dùng.

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp như hiện nay, phụ huynh đừng quên giúp các bé thực hiện các biện pháp phòng ngừa Bộ Y tế khuyến cáo như thường xuyên đeo khẩu trang, tăng cường vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn (ít nhất 70% cồn). Cần hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp (sốt, ho, khó thở), trong trường hợp cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc, đặc biệt tăng cường đề kháng “vàng” bằng cách bổ sung lợi khuẩn cho bé và gia đình hằng ngày một cách nhanh chóng và tiện lợi chỉ với 2 chai sữa chua uống Probi.