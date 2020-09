Tặng nhiều tủ sách nhân ngày khai giảng

34 tủ sách do Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Bình An tài trợ cho chương trình Tủ sách Nhân ái được trao tặng cho học sinh hai trường tiểu học và THCS xã Nghi Trung, H.Nghi Lộc, Nghệ An. Tủ sách Nhân ái cũng tặng 20 tủ sách cho trường Tiểu học số 1 Hành Phước, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi; 9 tủ sách cho trường THCS Quang Thành, H.Yên Thành, Nghệ An. Ngoài ra, Tủ sách Nhân ái còn trao tặng thư viện sách cho trường Tiểu học Hòa Bình, H.Đầm Dơi, Cà Mau.

Năm nay, Tủ sách Nhân ái phối hợp với các địa phương chọn lựa những combo sách chất lượng để tặng các trường, các em học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó . Trong đó, phòng GD-ĐT H.Thạch Hà (Hà Tĩnh) chọn 79 combo sách hay để trao tặng 79 trường học nhân ngày khai giảng.