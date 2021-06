Tặng thiết bị cho công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19

Theo đó, đã có 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện cực nam của tỉnh Quảng Trị được tặng các thiết bị gồm ti vi, loa đài… với tổng trị giá 70 triệu đồng (trong đó 50 triệu đồng do bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ, 20 triệu đồng do Công an tỉnh Quảng Trị vận động).

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Thanh Niên đã luôn đồng hành trong các hoạt động từ thiện xã hội cùng Công an tỉnh Quảng Trị trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong đợt bão lũ 2020 và dịch Covid-19 , liên tục trong 2 năm liền.

“Những thiết bị này được mua tặng theo nguyện vọng của chính quyền địa phương, để vừa phục vụ công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19, vừa phục vụ cho các hoạt động khác tại cơ sở, hết sức thiết thực”, đại tá Thanh nói.