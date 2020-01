Tết Canh Tý 2020: 'Chuột cõng quất trên lưng' độc, lạ hút hàng

Mỗi dịp Tết đến, xuân về làng nghề truyền thống quất cảnh Tứ Liên lại thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan, chọn mua những gốc quất ưng mắt về trang trí. Thời điểm cận Tết Canh Tý, các nhà vườn tại đây luôn tất bật đón khách đến tham quan và hỏi mua.

Sự sáng tạo của người trồng quất gắn với con giáp của năm nay khiến khách hàng thích thú ẢNH: DƯƠNG LAN Quất Tứ Liên khoe sắc chào đón xuân Canh Tý Vừa uốn nắn những công đoạn cuối cùng để bán cho khách, ông Bùi Bằng Nghĩa (65 tuổi, làng quất Tứ Liên) cho biết từ tháng chạp, lượng khách đến chọn mua quất bắt đầu đông. Để có được những gốc quất đẹp, ông Nghĩa cũng như các nghệ nhân khác phải chăm sóc, tưới nước thường xuyên với hy vọng quất chín vàng đúng dịp Tết. Vừa uốn nắn những công đoạn cuối cùng để bán cho khách, ông Bùi Bằng Nghĩa (65 tuổi, làng quất Tứ Liên) cho biết từ tháng chạp, lượng khách đến chọn mua quất bắt đầu đông. Để có được những gốc quất đẹp, ông Nghĩa cũng như các nghệ nhân khác phải chăm sóc, tưới nước thường xuyên với hy vọng quất chín vàng đúng dịp Tết.

Ông Nghĩa cho biết: “Chúng tôi phải chăm sóc kỹ lưỡng ngay từ khi chọn giống. Tưới nước là việc làm quan trọng để quất không bị cháy nắng và luôn hy vọng trước Tết có vài giọt mưa, khi đó quả sẽ được đều và đẹp. Hàng hoa lá, cây cảnh vào dịp Tết khách đến mua rất đông, giá bán tùy theo hình dáng và kích cỡ khác nhau”.

Ông Nghĩa tỉ mỉ chăm sóc vườn quất với hy vọng một mùa vụ bội thu Không khí tấp nập tại làng quất Tứ Liên Anh Đức Ánh chọn mua quất ngay tại vườn

Quất Tứ Liên có thể để được từ 3 – 4 tháng. Giá bán mỗi gốc quất từ 500.000 đồng – hàng triệu đồng tùy vào hình dáng, kích cỡ của mỗi cây. Các nghệ nhân luôn học hỏi để uốn nắn các gốc quất có kiểu dáng lạ mắt bắt kịp xu hướng của khách hàng.

Gắn bó với nghề trồng quất được hơn 20 năm, ông Trần Huy Quân (làng nghề Tứ Liên) luôn sáng tạo những kiểu dáng lạ mắt để thu hút khách hàng. Năm nay, ông thử nghiệm ép quất thành hình vàng thoi với ý nghĩa nhiều may mắn, tài lộc để phục vụ người dân chơi Tết.

"Để quất có hình tài lộc phải cho vào hình nhựa và ép khi còn nhỏ. Ép quất khó hơn chăm sóc bình thường vì khuôn nhựa nóng, quất không được phát triển theo tự nhiên. Nhưng nếu thành công thì quả quất có hình tài lộc, rất bắt mắt, thu hút nhiều người mua hơn”, ông Quân nói.

Quả quất được các nghệ nhân ép thành hình vàng thoi với hy vọng nhiều tài lộc

Ông Quân tuốt lá để giao quất cho khách

Quất Tứ Liên nổi tiếng quả to, thân chắc nên thu hút khách hàng

Ông Quân chủ yếu bán tại vườn với lượng khách từ khắp nơi. Bên cạnh những chậu quất đơn giản, ông Quân cũng đặt quất vào các chậu hình con chuột làm bằng gốm cõng quất trên lưng. Những chậu cây này thường bán chạy và có giá cao hơn chậu bình thường.

Anh Nguyễn Đức Ánh (một khách ngụ Gia Lâm, Hà Nội) cho biết: “Quả nào to là tôi chọn. Ở đây quất to hơn so với các nơi khác, quả không bị rủ, khỏe hơn và được lựa chọn thoải mái. Giá cả năm nay không thay đổi nhiều so với các năm trước”.