Thái Nguyên: Sống thấp thỏm dưới túi 'bom thải' mỏ than Minh Tiến

Yêu cầu doanh nghiệp dừng đổ thải Liên quan đến nguy cơ sạt lở bãi thải mỏ than Minh Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng đã ký văn bản yêu cầu Công ty CP Yên Phước phải dừng đổ thải vào bãi thải phía nam núi Hồng, khi khu vực này đang có nhiều nguy cơ sạt lở; phải có biện pháp xử lý cắt thêm tầng thải ở khu vực xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở, sụt lún. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án chủ động đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản người dân nếu có sự cố xảy ra do hoạt động đổ thải, trong đó có phương án di dời các hộ dân.