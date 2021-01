Tháng chạp sát Tết 'năm Covid': Nhiều sạp chợ Bến Thành 'có ngày không một khách'

Dọn hàng khi chưa bán mở hàng

Hình ảnh khu chợ sầm uất Sài Gòn giờ đây chỉ có thể nhìn qua hình ảnh và lục lại trong ký ức, đó là chia sẻ của một tiểu thương tại chợ Bến Thành (Q1, TP.HCM) khi trò chuyện với Thanh Niên

Bà Kim Hoa (45 tuổi) tiếp nối công việc kinh doanh ở chợ của bà ngoại và mẹ. Trong mười mấy năm qua, có lẽ đây là cái tết đầu tiên các tiểu thương ở đây có thể ngồi thảnh thơi như bây giờ. “Tết mọi năm đông lắm, vui lắm, không có thì giờ nói chuyện đâu. Cả ngày nay chưa có lấy một khách mở hàng, giờ trời còn sớm bửng nhưng đành đóng cửa, đến mai lại ra”, bà nói chậm rãi.

Qua 5 giờ chiều, hàng loạt sạp trong chợ Bến Thành đã tắt đèn.

5 giờ chiều, người bán bắt đầu thu dọn hàng hóa vì khách lúc này đã thưa hẳn. Tiểu thương nhiều khi ra chợ chỉ để xếp đồ này đồ kia cho đỡ buồn tay buồn chân. Không như những năm trước, người mua chen lấn, 8 giờ tối chợ mới tan.

Bà Liên (56 tuổi), chủ sạp bánh mứt chia sẻ: “Các mặt hàng ở đây chủ yếu bán cho khách du lịch và Việt kiều, năm nay do dịch bệnh không có khách du lịch, tiểu thương ở chợ bị tổn thất nhiều lắm. Chỗ tôi may nhờ có khách quen ủng hộ, chứ không thì thực tình cũng chẳng biết làm sao”.

Chị Nam (33 tuổi), là khách ruột của sạp bánh mứt này, chia sẻ: “Bố mẹ mình ở Pháp, thường về Việt Nam để chơi vào dịp tết. Năm nay do Covid-19 không về được nên mình mua bánh trái với số lượng ít hơn nhiều”.

“Mọi năm, từ mùng 2 đến mùng 10 tháng giêng, nhiều chợ chưa mở cửa lại nên lượng khách đổ về đây rất đông. Mặc dù chưa tới tết nhưng cũng chẳng hy vọng gì mấy”, bà Liên bộc bạch.

Bà Liên có nhiều thời gian để đọc báo hơn trong “năm Covid”.

Niềm vui “năm Covid”

Trong 15 ngày giãn cách xã hội hồi tháng 4.2020, sạp hàng của bà Liên vẫn mở cửa dù có ngày không bán được món gì. Bù lại, bà có nhiều thời gian hơn để đọc báo, thấy hoàn cảnh nào khó khăn thì liên hệ giúp đỡ, hoặc đi trực tiếp, hoặc gửi chút tiền, chút bánh.

Bà Liên lạc quan nói: “Còn bán dược là còn mừng, vậy là đã may mắn hơn nhiều so với các sạp bán đồ trang trí, đồ lưu niệm đã đóng cửa vì không có khách du lịch. Mình làm được thì mình san sẻ bớt cho những người khổ hơn, đó là niềm vui to lớn nhiều khi có tiền cũng không thể mua được”.

Các sạp hàng khác cùng chung tình trạng buôn bán ế ẩm.

Bà kể thêm, vì thương mấy con mèo hoang ở chợ, sợ chúng đói nên cứ phải ra mỗi ngày để cho chúng ăn. Chợ vắng, nói chuyện với tụi nó cũng đỡ buồn.

Bánh mứt, trái cây là những loại thực phẩm có thời hạn sử dụng ngắn. Năm vừa qua vắng khách, hàng hóa không bán chạy nên chị em bà Liên quyết định đem tặng chúng cho nhiều nơi khác nhau.

Bà Dung (58 tuổi, chị bà Liên) cho biết: “Chị em tôi thấy món nào khó bán hết, tất nhiên là còn hạn dùng sẽ phân phát cho các bệnh viện, trại trẻ mồ côi. Bỏ đồ ăn thì mang tội, mang biếu cho những hoàn cảnh khó khăn thì ý nghĩa vô cùng”.

Bên ngoài nhà lồng của khu chợ cũng vắng vẻ, đìu hiu.

Giờ này mọi năm, không khí chợ Bến Thành đã chộn rộn và tấp nập người mua – kẻ bán. Không như bây giờ, chỉ có người bán ngồi túm năm tụm ba, nói về năm mới với bao chờ mong, xen lẫn lo lắng.