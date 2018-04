Thiên đường Mũi Né dần biến mất: Sạt lở nghiêm trọng vì resort tự ý làm kè

Trao đổi với PV Thanh Niên, PGS-TS Vũ Thanh Ca, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu biển và hải đảo (Bộ TNMT), khẳng định nguyên do chính là bãi biển khu vực này thiếu hụt cát. Do vậy, phương án khả thi nhất, bền vững nhất là dùng phương pháp nuôi bãi để bù cát. Ông Ca cho rằng làm kè tự phát như Hàm Tiến- Mũi Né hiện nay sẽ gia tăng xói lở bờ biển khu vực lân cận. “Phải có điều tra, khảo sát, xác định hướng chính vận chuyển cát dọc bờ để đổ cát vào phía dòng vận chuyển cát vào bãi. Ví dụ nếu cát vận chuyển từ bắc xuống nam, thì cần đổ cát phía ngoài biển, gần bờ ở phía bắc khu vực bị xói lở. Dòng chảy sẽ vận chuyển cát xuống phía nam, nơi đang xói lở và bồi đắp bãi. Tất cả các công trình như kè cứng, kè mềm, kè mỏ hàn…đều làm thay đổi dòng vận chuyển cát dọc bờ và ngang bờ, nó có thể bảo vệ được chỗ này nhưng lại gia tăng xói lở chỗ khác. Do vậy khi xây dựng công trình bảo vệ bãi biển phải nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động của nó tới các khu vực xung quanh. Không cho xây dựng bất cứ công trình nào dưới biển hay ngay mép nước khi chưa có các điều tra, nghiên cứu trên”, ông Vũ Thanh Ca phân tích.