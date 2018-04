Thời tiết 7 ngày tới: Miền Bắc rét cuối mùa, miền Nam trời oi bức

* Lưu ý bệnh đạo ôn trên lúa, bệnh chết nhanh chết chậm ở hồ tiêu

Thời tiết xấu từ miền Bắc đến miền Trung với những cơn mưa giông, có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh. Trong đợt mưa do không khí lạnh mạnh bất thường cuối mùa, vùng núi có nơi mưa to, đề phòng sạt lở đất và lũ trái mùa. Không khí lạnh gây gió đông bắc mạnh trên các vùng biển từ bắc đến nam, biển động mạnh.

Qua tuần sau, không khí lạnh suy yếu tạo điều kiện cho áp thấp nóng phía tây mạnh lên và lấn về nên nhiệt độ tăng nhanh, từ giữa đến cuối tuần bắt đầu một đợt nắng nóng tập trung chủ yếu ở các vùng phía tây bắc và tây miền Trung với nhiệt độ cao nhất 34 - 36oC. Vùng đông Bắc bộ tuy nhiệt độ không quá cao, nhưng do gió đông đến đông nam mang hơi ẩm từ biển vào nên sương mù xuất hiện khá nhiều khiến tầm nhìn xa giảm thấp, đêm và sáng trời còn rét nhẹ.

Miền Trung thời tiết thay đổi thất thường ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, cuối tuần trời rét ban đêm và sáng với nhiệt độ 15 - 18oC, mưa vừa mưa to và giông, qua tuần sau nhiệt độ tăng nhanh và có nơi xuất hiện nắng nóng ở vùng núi phía tây. Các nơi khác thời tiết dễ chịu hơn do chưa vào giai đoạn cao điểm của nắng nóng, nhiệt độ giữa trưa trong khoảng 30 - 33oC.

Không khí lạnh sẽ khuếch tán xuống nên các vùng biển phía nam có gió đông bắc mạnh từ cấp 6 và mưa giông kéo dài đến thứ hai, còn trên đất liền Nam bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa vào chiều tối nhưng chỉ trên diện hẹp. Ban ngày trời quang mây, nắng từ sáng đến chiều, trời nóng và khá oi bức, nhiệt độ cao nhất 33 - 35oC, miền Đông có nơi 36 - 37oC trong đó có TP.HCM. Nam bộ và Tây nguyên tiếp tục khô hạn, nguy cơ cháy nổ ở mức nguy hiểm do độ ẩm thấp và lượng bốc hơi tăng mạnh, chưa có dấu hiệu chuyển mùa trong 7 ngày tới.

Do vậy, các tỉnh ĐBSCL cần chuẩn bị kỹ đất, theo dõi chờ khi có mưa chuyển mùa, từ nửa cuối tháng 4 trở đi thì lần lượt xuống giống lúa hè thu ở các vùng phù sa ngọt dọc theo sông Tiền, sông Hậu từ thượng nguồn đến Cần Thơ; riêng vùng ven biển chờ khi có mưa đều không còn xâm nhập mặn, khoảng từ giữa tháng 5 trở đi. Chú ý gieo sạ mật độ vừa phải, không bón nhiều phân đạm nhằm hạn chế bộc phát rầy nâu ở giai đoạn lúa làm đòng, trổ.

Miền Bắc và miền Trung tiếp tục đề phòng bệnh đạo ôn lá gây hại nặng cho đến giữa tháng 4 trên những diện tích lúa xanh tốt, thừa đạm. Thời tiết mưa nắng thất thường nên sâu bệnh có khả năng gây hại nặng trên diện rộng trên các loại cây trồng, nhất là bệnh hại rễ và bệnh chết nhanh chết chậm ở cây hồ tiêu; cây điều, xoài lưu ý bọ xít muỗi và bệnh thán thư, theo dõi để phát hiện và phòng bệnh kịp thời trong giai đoạn sắp chuyển mùa.