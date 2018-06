Thời tiết tuần tới: Miền Trung có nơi nắng nóng 40 độ C

*Đề phòng mưa giông khắp 3 miền; sâu rầy trên lúa chính vụ

Trong tuần bắt đầu từ 16.6, miền Bắc mưa còn xảy ra trên diện rộng do chịu ảnh hưởng bởi rãnh thấp đi ngang qua. Vùng núi có nơi mưa to, đợt mưa này kéo dài cho đến đầu tuần sau, đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá ở vùng núi, có khả năng xảy ra lũ tiểu mãn nhỏ trên thượng lưu sông Thao và sông Lô. Từ giữa tuần sau, mưa sẽ giảm dần và trời nắng nóng trở lại do áp thấp nóng phía tây lấn sang, nhiệt độ tăng nhanh, miền Bắc có nơi 35 - 37oC, đợt nóng này kéo dài khoảng 4 - 5 ngày.

Thời tiết trên các vùng biển ở phía bắc xấu trong vài ngày tới do các nhiễu động trong rãnh thấp có thể mạnh lên, gây mưa giông kèm theo những cơn gió giật mạnh hoặc lốc xoáy.

Miền Trung mưa giông tập trung từ Thanh Hóa đến Nghệ An, Hà Tĩnh trong hai ngày cuối tuần nên cũng cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Qua tuần sau mưa giảm hẳn và nắng nóng rất gay gắt, xảy ra trên diện rộng do hiệu ứng gió phơn và kéo dài ít nhất 5 - 7 ngày, nhiệt độ cao nhất từ 37 - 40oC ở bắc đèo Hải Vân, và 35 - 38oC ở phía nam. Nắng nóng từ sáng đến chiều liên tục trong nhiều ngày, ban đêm trời cũng hầm hập nóng với nhiệt độ cao 30 - 31oC nên cảm giác oi bức thêm khó chịu. Đây là thời kỳ cao điểm của mùa nóng ở miền Trung, cẩn thận khi ra đường vào giữa trưa dễ bị say nắng, đột quỵ và cảm nắng do cường độ bức xạ với tia cực tím ở mức nguy hiểm cao.

Các tỉnh Tây nguyên và Nam bộ thời tiết chịu ảnh hưởng bởi gió mùa tây nam nên sáng nắng, mưa tập trung vào chiều tối, ban đêm mưa diện hẹp hơn. Từ thứ bảy đến đầu tuần sau các tỉnh Kiên Giang (bao gồm đảo Phú Quốc), vùng ven biên giới tây nam như An Giang, Đồng Tháp, Long An và bắc miền Đông Nam bộ có nơi mưa vừa mưa to, giông kèm theo gió giật mạnh có thể xảy ra làm tốc mái, gãy đổ cây cối nên khá nguy hiểm, chú ý đề phòng khi có dấu hiệu cơn giông sắp ập đến.

Từ giữa đến cuối tuần sau gió mùa tây nam mạnh hơn nên miền Nam sẽ xảy ra đợt mưa trên diện rộng, có nơi mưa to có khả năng gây ngập úng.

Như vậy, có thể thấy từ đầu tháng 6 gió mùa tây nam liên tục hoạt động mạnh trên các vùng biển phía nam, có khả năng đến gần cuối tháng 6 gió mùa sẽ suy yếu trong 5 - 7 ngày, chuyển sang hướng đông nam cường độ yếu, nên đợt hạn bà chằng lùi về cuối tháng, đây cũng là dấu hiệu khá bất thường trong giai đoạn đầu mùa mưa năm nay.

Trong 7 ngày tới, nắng mưa xen kẽ và có lúc mưa to nên các đối tượng gây hại chính vẫn là rầy nâu, rầy lưng trắng trên trà lúa chính vụ và muộn ở miền Bắc. Miền Nam ngoài rầy nâu, bệnh đạo ôn và bệnh lem lép trên lúa trong điều kiện thời tiết sáng nắng chiều mưa, cần thoát nước trong đồng chống ngập úng và diệt ốc bươu vàng, sâu cuốn lá, chuột.

Đối với vùng trồng cây công nghiệp ở Tây nguyên và miền Đông Nam bộ theo dõi chặt chẽ diện tích nhiễm các loại bệnh chết nhanh, chết chậm trên hồ tiêu, bọ xít muỗi và bệnh thán thư trên điều để có biện pháp phòng trị bệnh kịp thời trong điều kiện mưa nhiều thừa ẩm, thiếu nắng còn kéo dài.