Hai miền Bắc - Nam mưa nhiều, miền Trung còn khô hạn

Ngày thứ bảy (9.6) còn nắng nóng, có nơi nhiệt độ duy trì ở mức cao 35 - 37 độ C. Từ chủ nhật đến hết tuần sau, những cơn mưa giông sẽ chấm dứt đợt nắng nóng, nhiệt độ giảm vài độ so với cuối tuần. Mưa tập trung về chiều tối, đề phòng giông mạnh kèm theo tố lốc và gió giật. Vùng núi có nơi mưa to ở Tây Bắc trong ngày 9.6, sau đó mở rộng ra Đông Bắc trong những ngày tiếp theo, có thể gây ra lũ quét và sạt lở đất đá nguy hiểm.



Miền Trung nắng nóng kéo dài đến hết tuần sau, thời gian nắng có cường độ bức xạ mạnh là từ 10 - 15 giờ hằng ngày, nhiệt độ cao nhất hầu hết từ 34 - 37 độ C, vùng núi phía tây có nơi xấp xỉ 38 độ C. Do ít mưa nên tình hình khô hạn có xu hướng tăng trở lại, nguy cơ cháy rừng còn ở mức cao.

Trong những ngày tới, ở phía đông Philippines cơn bão Maliksi (cơn bão thứ năm trên Thái Bình Dương năm nay) ngày càng mạnh, sau khi vào gần phía đông đảo Luzon sẽ chuyển hướng ra đông bắc và có thể đạt cấp siêu bão. Mặc dù không vào Biển Đông nhưng cơn bão mạnh này làm gió mùa tây nam duy trì hoạt động mạnh trong 5 - 7 ngày tới trên các vùng biển phía nam từ giữa đến nam Biển Đông (bao gồm cả Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Kiên Giang - vịnh Thái Lan.

Thời tiết trên các vùng biển này rất xấu, có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Trời nhiều mây, có mưa giông, đề phòng lốc xoáy, vòi rồng và gió giật mạnh, biển động.

Còn trên đất liền, từ Tây nguyên, miền Đông Nam bộ và vùng ven biển ĐBSCL có mưa vào chiều tối từ ngày 9 - 11.6, có nơi mưa vừa mưa to và giông mạnh kèm theo lốc xoáy, gió giật. Mưa sẽ giảm trong ngày 12 - 13.6, tập trung chủ yếu ở miền Đông và ven biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Sóc Trăng, Kiên Giang. Gần cuối tuần sau mưa nhiều trở lại từ Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ, có nơi mưa to trùng với lúc triều cường nên tình trạng ngập ở TP.HCM có thể xảy ra trên diện rộng.

Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, miền Bắc và miền Nam đang trong giai đoạn mưa nhiều nên cần đề phòng dịch bệnh gây hại trong điều kiện thời tiết ẩm cao, rầy gây hại chủ yếu trên trà lúa hè thu chính vụ, trên các giống nhiễm. Miền Nam ngày nóng đêm lạnh và sương mù có lúc khá dày, bệnh đạo ôn có xu hướng gia tăng gây hại trên lúa ở giai đoạn đòng trổ, sạ dầy, bón phân đạm nhiều từ đầu vụ.

Chú ý thoát nước chống ngập úng do mưa và triều cường nhằm hạn chế ốc bươu vàng gây hại. Đối với vùng Đồng Tháp Mười chú ý mưa nhiều nên những vườn cam, quýt, bưởi cần đề phòng sâu vẽ bùa, bệnh loét, vàng lá thối rễ. Trên cây xoài có thể xuất hiện bệnh thán thư, cháy lá, đốm đen do vi khuẩn gây hại trên diện rộng.