Thôn cử người cầm phiếu của dân đi nhận tiền từ Thủy Tiên: Đang xác minh, xử lý

Những ngày qua, PV Thanh Niên nhận được phản ánh của người dân thôn Lộc An (xã An Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) về chuyện cấp phát tiền hàng cứu trợ trong đợt lũ lụt tháng 10.2020 vừa qua.

Theo đó, một số người dân thôn Lộc An đã làm đơn phản ánh đến các cấp, liên quan đến việc ông Nguyễn Thanh Xuất, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Lộc An và Nguyễn Thanh Tâm, nguyên trưởng thôn Lộc An đã phân chia hàng hóa trợ cấp lũ lụt không công bằng. Những người ở vùng bị lũ lụt lại không có, những người ở xa thì lại được chia đầy đủ, nhiều nguồn hỗ trợ không được nhập vào quỹ tiếp nhận của thôn…

Thôn Lộc An, nơi đang xảy ra nhiều vụ việc cần sự vào cuộc xác minh của cơ quan chức năng Ảnh: T.Q.N

Đáng nói, theo phản ánh, có nhiều gia đình không nhận được khoản hỗ trợ từ ca sĩ Thủy Tiên, mặc dù họ thuộc diện được hỗ trợ; và số tiền đó lại rơi vào… thôn. Theo đơn của ông Lê Đình Hoản (thủ quỹ, thủ kho của thôn Lộc An), 12 hộ dân có phiếu nhận quà từ ca sĩ Thủy Tiên do Ủy ban MTTQ xã phát về nhưng những hộ đó không có mặt tại địa phương khi lũ đến. Vì thế, Ban Mặt trận thôn Lộc An đã họp và thống nhất cử người mang số phiếu này đi nhận thay về nhập vào quỹ thôn. Tổng cộng có 12 phiếu, mỗi phiếu được nhận 3 triệu đồng.

“Không biết ông Nguyễn Thanh Xuất, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn và Nguyễn Thanh Tâm, nguyên trưởng thôn Lộc An sử dụng vào mục đích gì mà không thấy thể hiện trên sổ quỹ tiền mặt của thôn. Bởi tại hội nghị bàn giao trưởng thôn giữa ông Nguyễn Thanh Tâm và ông Lê Đình Tám vào ngày 22.12.2020 vừa qua không thấy thể hiện số tiền trên”, ông Hoản cho biết thêm.

Theo phản ánh, nhà anh Sáu bị trôi hết đồ đạc nhưng không được phát phiếu nhận hỗ trợ từ ca sĩ Thủy Tiên Ảnh: T.Q.N Bà Lê Thị Mịch có con là Phan Đức Sáu hiện đang đi làm ăn ở xa. Bà Mịch cho hay, trong đợt lũ lụt vừa rồi, anh Sáu có tìm về quê nhưng do nước lớn nên không về được. Nhà anh Sáu bị hư hỏng, trôi hết đồ đạc trong nhà. Bà Mịch cho biết cả đợt lũ lụt chỉ nhận được 2 lần hỗ trợ và không được thuộc diện đi nhận tiền từ ca sĩ Thủy Tiên. Hỏi thì họ (thôn-PV) nói: có mặt trong lụt thì mới cho tiền Thủy Tiên.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Tâm thừa nhận có sự việc trên và đã nhận “thay” đến 15 phiếu. Ông Tâm giải thích: “Khi lập danh sách thì có hộ không có mặt tại địa phương, có người qua đời, anh em họp xong rồi cử cán bộ mặt trận thôn đi nhận về chia lại cho dân. Có nghĩa là có những người chết rồi nhưng khi lập danh sách cử tri (trước đó, và dùng danh sách này để nhận hỗ trợ luôn-PV) thì quên xóa đi, họ qua đời rồi, giờ không thể đưa cho con họ được thì nói thôi cử mười mấy anh em lấy về rồi tái chia lại cho toàn dân. Tổng có 15 hộ, trong quá trình họp có 12 hộ nhưng khi phát cho dân thì phát hiện thêm 2 hộ không có mặt nữa”.

Khi PV thắc mắc tiếp, thì ông Tâm nói thêm: “Vì cứ nghĩ là lấy được thì lấy, không lấy được thì thôi, cũng không quan trọng. Nên nghĩ thôi cứ cầm đi, không được thì trả phiếu lại cho xã. Trước cứ nghĩ họ đọc tên mới phát chứ, Thủy Tiên phát đâu phải đơn giản như vậy. Nhưng có phiếu là họ phát. Mỗi suất 3 triệu, tổng được 45 triệu và về nhập quỹ ban cứu trợ tiếp nhận”.

Trụ sở HTX dịch vụ nông nghiệp Lộc An Ảnh: T.Q.N Về việc số tiền 45 triệu đồng đó được tái chia lại cho những người nào thì ông Tâm cho biết là không thống kê được, vì nhập từ nhiều nguồn khác nhau rồi chia cho nhiều người?!

Ông Lê Văn Quyết, Chủ tịch xã An Thủy cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và đang tiến hành các bước xác minh, xử lý.