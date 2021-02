Thực hư chuyện bảo vệ bênh viện đánh người: Hạ thi đua người tham gia hành hung

Hạ thi đua 3 tháng loại B với bảo vệ đánh người

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cho biết, liên quan đến vụ việc “Thực hư chuyện bảo vệ bệnh viện đánh người nhà bệnh nhân?” được Báo Thanh Niên phản ánh, Ban Giám đốc và Hội đồng Kỷ luật của bệnh viện tiến hành phê bình, đồng thời xếp loại B thi đua 3 tháng đối với bảo vệ Đoàn Minh Nghĩa.

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang quyết định xếp thi đua loại B với bảo vệ đánh người thân của bệnh nhân bệnh viện vào sáng ngày 4.2 Ảnh: Trần Ngọc

VIDEO: Xôn xao đoạn phim bảo vệ bệnh viện đánh người nhà bệnh nhân bằng gậy cao su, roi điện Bà Hạnh thông tin, việc người nhà bệnh nhân P. vào bệnh viện không tuân thủ quy định mang khẩu trang và hạn chế người nuôi bệnh theo quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ và UBND tỉnh An Giang là sai. Đồng thời, việc Tân xông vào khoa Cấp cứu đánh bảo vệ là không thể chấp nhận. Tuy nhiên, bảo vệ Đoàn Minh Nghĩa do bị chửi và bị đánh đã không kiềm chế được cơn nóng giận có hành động đánh trả người nhà bệnh nhân là không tuân thủ nội quy, đuy định của bệnh viện; vi phạm tinh thần, thái độ phục vụ nên phải bị bệnh viện phê bình và nghiêm túc rút kinh nghiệm. Qua đó, bệnh viện xếp thi đua của bảo vệ Nghĩa loại B trong 3 tháng.

Đã xóa clip đăng nam thanh niên ngất xỉu sau khi bị bảo vệ đánh

Như Thanh Niên thông tin, trước đó chiều hôm qua (4.2), một tài khoản Facebook đã đăng một đoạn clip dài hơn 1 phút đưa đưa lên mạng xã hội ghi lại cảnh một than niên nằm bẹp dưới đất. Cùng nhiều tiếng la ó, cho rằng công an và bảo vệ tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang đánh người nhà bệnh nhân ngất xỉu, thu hút hàng ngàn lượt xem, chia sẻ và bình luận.

Người đăng clip cho biết, khi đưa người thân vào Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu thì có 1 người thân đã bị bảo vệ và công an có mặt tại bệnh viện đánh phải nhập viện cấp cứu.

Nhiều người có mặt tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang bức xúc khi thấy bảo vệ bệnh viện dùng gây cao su và dùng roi điện hành hung trở lại đối với người thân bệnh nhân vào sáng ngày 4.2 Ảnh: Cắt ra từ clip nội dung vụ việc đăng trên mạng xã hội ngày 4.2

Kết quả xác minh của Báo Thanh Niên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đã vào cuộc điều tra vụ gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích. Kết quả điều tra, không có việc công an đánh người nhà bệnh nhân như thông tin đăng tải trong clip trên mạng xã hội. Mà sự việc chỉ xảy ra giữa lực lượng bảo vệ Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang với người thân của bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện.

Diễn biến tiếp theo của vụ việc, người nhà của Tân đã quay lại clip và phát tán trên mạng xã hội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ và đưa Dương Sĩ Tân giám định thương tật để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến clip đăng trên mạng xã hội, cho rằng Dương Sĩ Tân đã bị công an và bảo vệ Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang đánh ngất xỉu. Sau khi có kết quả điều tra của Công an TP.Long Xuyên, đến nay người đăng đã xóa clip nêu trên.