Thực hư giăng lưới bắt tên trộm 'sợ độ cao': Ai ngờ nghi phạm đặc biệt

Giăng lưới bắt nghi phạm

Trước đó, đoạn clip vào ngày 2.6 một thanh niên bất ngờ dùng búa tấn công hai chị em là chủ quán cà phê tại P.Xuân An, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) được công an tỉnh xác nhận (Thanh Niên từng thông tin).

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm này . Điều trớ trêu là vào 3 giờ ngày 5.6, một lãnh đạo Công an P.Kim Mã (Q.Ba Đình, Hà Nội) cho biết đơn vị nhận được thông tin nghi phạm này đang lẩn trốn tại một ngôi nhà 4 tầng trên địa bàn phường, nên phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) tổ chức vây bắt.