Thực hư thông tin 'cha đánh con nát tay bắt đi bán vé số' ở TP.HCM

Đoạn clip được chia sẻ cũng ghi lại cảnh người đàn ông cầm cây dài đuổi đánh đứa bé, khi bé nắm lấy cây thì bị người này kéo ngã lăn xuống nền. Bé liên tục kêu “ba ơi” rồi “mẹ ơi cứu con”. Clip và thông tin trên được khắp các hội, nhóm chia sẻ khiến dân mạng phẫn nộ. Đa số các ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc để cứu cháu bé, đồng thời xử lý nghiêm người đánh bé.

Trả lời Thanh Niên, bà Chu Thị Hồng Nhung - Chủ tịch UBND xã Thới Tam Thôn (H.Hóc Môn, TP.HCM), cho biết ngày 2.5, công an xã nhận tin có trường hợp cha đánh con nên xuống hiện trường, sau đó mời ông T.H.L (37 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) về trụ sở. Tại đây, ông L. thừa nhận đánh con trai V.T.H.A (11 tuổi) vì bé mê chơi game về khuya, không lo học hành. Sau đó, vì chưa thu thập được clip ông L. đánh con và chưa có lời khai của bé A. nên công an cho ông L. về. Sau đó, công an tiếp tục tìm vợ chồng ông để làm rõ sự việc thì không còn ai ở nhà trọ. Trong lúc công an xã vẫn đang tìm vợ chồng ông L. thì clip xuất hiện trên mạng xã hội. Đến chiều 5.5, vợ chồng ông L. mới đến Công an xã Thới Tam Thôn để làm việc.