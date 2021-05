Vụ bé trai được ‘mua về giải hạn’, xác minh không có bạo hành: Công an phường nói gì?

Sáng 30.4, Công an và UBND phường 9 tiếp tục đến nhà ông Phương làm rõ các vấn đề liên quan. Chiều tối cùng ngày, Công an mời ông Phương và bà Trần Thái Hồng Nhung (em gái mẹ khác cha với ông Phương) đến trụ sở tiếp tục lấy lời khai.

Qua khảo sát, tổ công tác cũng ghi nhận phòng ở của ông Phương gọn gàng, nhưng còn mùi nước tiểu, do đó đề nghị ông Phương dọn dẹp sạch sẽ. Biên bản làm việc cũng ghi “Qua tiếp xúc trực tiếp với bé P.T, tổ công tác ghi nhận cháu bé không bị hoảng sợ khi tiếp xúc với người thân trong gia đình”.

Hôm qua, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an P.9, Q.Phú Nhuận nói: “Sau khi lấy lời khai những người trong gia đình, bà Nhung cho biết những tấm ảnh mạng xã hội đang chia sẻ là do bà chụp vào 1 năm trước gửi cho người bạn tên Vy ở Đà Nẵng để nói chuyện cháu bị trái rạ. Ông Phương có nợ của bà Vy một số tiền nên công an nghi vấn đây là mâu thuẫn nợ nần".