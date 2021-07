Thực hư thông tin nghi phạm sát hại rồi giữ xác nạn nhân 9 ngày

Thông tin lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một phụ nữ đang giai đoạn phân hủy, trong một phòng trọ ở khu phố 4 (P.Lam Sơn, TX.Bỉm Sơn, Thanh Hóa), những ngày qua khiến nhiều người rùng mình. Khi cơ quan công an đang điều tra, chưa công bố các thông tin chính thức về vụ án thì trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin rùng rợn về hung thủ . Nhiều người bình luận cho rằng hung thủ thuộc dạng “biến thái”, sau khi sát hại người tình đã khóa cửa ở trong phòng nhiều ngày với xác nạn nhân. Thông tin này được chia sẻ và lan truyền rất nhanh gây hoang mang, lo lắng cho nhiều người.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nghi phạm gây án là Nguyễn Bá Hùng (34 tuổi, ngụ thôn Trung Tiến, xã Nga Hải, H.Nga Sơn), còn nạn nhân là chị N.T.S (31 tuổi, ngụ xã Hà Vinh, H.Hà Trung). Theo lời khai của Hùng với cơ quan công an, Hùng đã ra tay sát hại chị S. vào ngày 8.7 tại phòng trọ của chị, sau đó khóa cửa ngoài phòng trọ rồi bỏ đi. Đến ngày 16.7, Hùng đến Công an TX.Bỉm Sơn đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Từ thông tin Hùng khai báo, cơ quan công an đã nhanh chóng tìm ra thi thể nạn nhân . Như vậy, không có chuyện như đồn thổi trên mạng rằng sau khi sát hại ngày 8.7, nghi phạm đóng cửa giữ thi thể nạn nhân trong phòng nhiều ngày rồi mới ra đầu thú.

Đến ngày 18.7, dù chưa công bố thông tin chi tiết về vụ án, tuy nhiên một lãnh đạo Công an TX.Bỉm Sơn cho biết nguyên nhân vụ án được Hùng khai nhận là do mâu thuẫn tình cảm . Chị S. trước đây có chồng và 2 con, nhưng đã ly dị. Sau khi ly hôn, chị S. gửi con cho bố mẹ đẻ nuôi giúp, còn bản thân ra TX.Bỉm Sơn làm công nhân. Tại đây chị và Hùng gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm. Còn Hùng chưa có gia đình riêng, từ quê đến TX.Bỉm Sơn thuê phòng ở trọ và làm công nhân cho một nhà máy gạch. Sau khi ra tay, Hùng không trốn đi xa mà vẫn đi lại, làm việc như bình thường. Hiện nghi phạm đã bị bắt tạm giam và vụ án cũng được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.