Thượng úy trinh sát hình sự trả lại gần 20 triệu đồng cho người đánh rơi.

Ngày 3.1, tin từ Công an tỉnh Long An cho biết đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh này, đã quyết định khen thưởng thượng úy Nguyễn Việt Đức, trinh sát hình sự Công an H.Tân Trụ vì có thành tích nêu gương liêm khiết không tham của rơi

Khoảng 9 giờ 30 ngày 13.12.2019, khi đi ra khu vực căn tin cơ quan, thượng úy Đức nhìn thấy cọc tiền nằm dưới bàn cà phê nhưng lúc này chẳng có ai uống nước tại đây. Khi hỏi người bán cũng không biết và chỉ nói có một ông cán bộ ở tỉnh xuống quan hệ công tác, sau đó đã ra về.

Biết đây là tài sản đánh rơi, thượng úy Đưc báo lãnh đạo Công an H.ân Trụ. Lúc mở ra kiểm tra có tổng cộng 19 triệu đồng. Nhận được thông tin, ông Lê Trung Trực, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Long An (Sở Tư pháp Long An), mới biết số tiền của mình bị đánh rơi, ông đã đến làm thủ tục nhận lại đầy đủ số tiền.

Cảm động trước nghĩa cử đẹp , ông Trực đã gửi thư cảm ơn thượng úy Đức và Công an H.Tân Trụ.

Khôi Nguyên