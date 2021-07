Tiền Giang có 20.000 người trở về; Bến Tre đón hỗ trợ 200.000 đồng/người kẹt ở TP.HCM về quê

Theo dự kiến của UBND tỉnh Bến Tre, sẽ có khoảng 2.500 công dân được hỗ trợ mức 200.000 đồng/người, tổng số tiền hỗ trợ 500 triệu đồng.

Đồng thời, UBND tỉnh Bến Tre cũng phê duyệt nguồn kinh phí 350 triệu đồng để Sở LĐ-TB-XH Bến Tre tiếp nhận công dân từ TP.HCM trở về tỉnh Bến Tre gồm: chi phí hỗ trợ ăn, uống tại các khu cách ly Covid-19 tập trung ở các huyện; phí xăng xe, các chi phí khác...

Công dân khi về Bến Tre phải có giấy chứng nhận đã xét nghiệm âm tính Covid-19 trong thời gian ba ngày, kể từ ngày được xét nghiệm và có địa chỉ đăng ký hộ khẩu cụ thể (ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Địa chỉ cư trú của công dân trở về địa phương không nằm trong khu đang cách ly, phong tỏa của tỉnh Bến Tre.

Hiện Ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại TP.HCM đã lập danh sách người có nguyện vọng về quê. Các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre cũng đã lập danh sách tiếp nhận, để phân bổ số lượng về đúng với địa chỉ đăng ký. Việc tổ chức đón công dân từ TP.HCM về Bến Tre sẽ chia ra làm từng đợt, không ồ ạt, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19 để không ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh của TP.HCM và tỉnh Bến Tre.

Gần 20.000 người dân Tiền Giang đã về quê

Cùng ngày, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Trần Văn Dũng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết UBND chính quyền địa phương sẽ tiếp nhận tối đa, hỗ trợ và phân bố những người vừa vào địa bàn tỉnh đến các nơi cách ly tập trung 7 ngày để lấy mẫu xét nghiệm, nếu 3 lần âm tính với Covid-19 bằng PCR sẽ về nhà tự cách ly tại nhà 7 ngày để phòng Covid-19.

Theo ông Dũng, UBND tỉnh Tiền Giang đã thống nhất để Hội đồng hương tỉnh Tiền Giang tại TP.HCM tổ chức đưa người dân Tiền Giang đi học tập, làm việc tại TP.HCM và các tỉnh miền Đông về quê.

“Hơn 2 tháng vừa qua, Tiền Giang đã tiếp nhận gần 20.000 người dân đi học tập, làm việc… tại TP.HCM và các tỉnh, thành khác về quê nhà . Và tỉnh cũng sẵn sàng đón nhận, hỗ trợ những người dân có nguyện vọng về quê trong đợt Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp này”, ông Dũng cho hay.

Từ ngày 24.7, Long An cho lập chốt kiểm soát dịch chặn QL1 và các tuyến đường từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây. Theo hướng dẫn của tỉnh Long An, người dân miền Tây bị “kẹt” tại TP.HCM muốn về quê phải thông qua hội đồng hương của tỉnh mình để tổ chức thành từng đoàn, từng đợt đi ngang qua địa bàn Long An.