Những người về miền Tây tránh dịch bị 'kẹt lại' được bố trí ăn nghỉ tạm ở trường học

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, từ chiều nay (27.7), một nhóm lao động hơn 300 người ở Đồng Nai trên đường về quê Miền Tây đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 tỉnh Long An trên QL.1 (đoạn giáp TP.HCM – Long An) phải dừng lại vì quy định phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết Công an tỉnh đã có liên hệ với hội đồng hương nhiều tỉnh miền Tây để nhờ họ lên phối hợp đưa những người bị kẹt lại ở Bến Lức qua tỉnh Long An để đảm bảo cho Long An trong phòng, chống Covid -19. Nhưng, đến giờ vẫn chưa có nơi nào “rục rịch”.