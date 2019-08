Tiêu hủy rau, trái cây tự trồng trong bán kính 500m từ đám cháy Công ty Rạng Đông

Cảnh sát hình sự sẽ tham gia điều tra nguyên nhân vụ cháy Theo thông tin của UBND quận Thanh Xuân, khoảng 23 giờ 40 phút ngày 28.8, Công an TP.Hà Nội và quận đã họp, thống nhất một số nội dung như các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp khoanh vùng để dập tắt toàn bộ đám cháy, bảo vệ khu vực hiện trường xung quanh. Công ty Rạng Đông tiếp tục rà soát, báo cáo số lượng cán bộ, nhân viên làm việc tại khu vực xảy cháy, đảm bảo xác định chắc chăn không có thiệt hại về người. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng để làm rõ nguyên nhân và thiệt hại. Giao Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội chủ trì phối hợp với Công an quận Thanh Xuân tổ chức điều tra nguyên nhân vụ cháy. Công an phường Thanh Xuân Trung và các lực lượng chức năng tiếp tục đảm bảo an ninh khu vực.