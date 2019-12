Tìm đến nhà trả lại 40 triệu đồng cho người đánh rơi: Biểu dương hành động đẹp

Chiều 7.12, ông Nguyễn Văn Thình, Chủ tịch UBND H.Châu Thành (Long An), cho biết vừa ký quyết định khen thưởng chị Phan Thị Minh Thư (32 tuổi, ngụ xã Dương Xuân Hội, H.Châu Thành) vì nhặt được tài sản đánh rơi và tìm chủ nhân trả lại. “Số tiền nhặt được rất lớn so với ngày công lao động trong nhiều tháng của chị Thư nhưng chị không tham của rơi. Hành động này cần biểu dương, khen thưởng ”, ông Thình nói.

Khoảng 19 giờ ngày 20.11, trên đường đi làm về ngang qua khu vực ấp Vĩnh Xuân B, xã Dương Xuân Hội, H.Châu Thành, chị Thư phát hiện một cái bóp nằm ven đường. Nhặt lên, chị Thư đứng chờ gần 30 phút nhưng không thấy ai quay lại nhận nên chị mở ra xem và thấy bên trong bóp có 40 triệu đồng, một số giấy tờ tùy thân, giấy CMND mang tên Phan Văn Hồng, ngụ cùng địa phương.

Chị Thư đã lần theo địa chỉ trên giấy tờ tìm đến tận nhà để trả lại cho chủ nhân. Anh Hồng rất vui mừng vì khi phát hiện mất cái bóp, anh đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. “Cá nhân tôi muốn gửi chút ít chi phí xem như đền ơn nhưng chị Thư thẳng thừng từ chối và ra về’, anh Hồng cho biết.

Anh Hồng đã đến Công an xã Dương Xuân Hội báo lại sự việc. Sau đó Công an xã báo cáo lên Công an huyện và Chủ tịch huyện quyết định khen thưởng; đồng thời công bố ở khu dân cư cho mọi người biết hành động đẹp của chị Thư.