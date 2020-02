Tìm thấy 2 cháu bé ở Hà Tĩnh bị bố làm thất lạc trên rừng suốt đêm

Chiều nay, 5.2, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Hoàng Huyền, Trưởng Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), xác nhận thông tin trên và cho biết sau khi được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa về nhà chăm sóc, sức khỏe của 2 cháu bé bị bố làm thất lạc suốt đêm trên rừng đã ổn định trở lại.

Trước đó, chiều 4.2, do mâu thuẫn với vợ, anh Nguyễn Xuân T. (38 tuổi, trú tại thôn Đăng, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang) đưa 2 con trai Nguyễn Tuấn H. (11 tuổi) và Nguyễn Tuấn H. (8 tuổi) vào cánh rừng gần nhà vì không muốn gặp vợ.

Đến tối cùng ngày, khi đã vào sâu trong rừng, do đói bụng nên 2 con trai anh T. khóc đòi về nhà. Anh T. để 2 con ở lại, một mình đi ra khỏi rừng để xuống làng mua sữa cho con. Tuy nhiên, khi quay lại cánh rừng thì trời đã tối nên anh T. không nhớ vị trí để 2 con ở đâu và bị lạc đường

Thấy chồng và 2 con không về, vợ anh T. liền báo cho chính quyền địa phương và Công an huyện Vũ Quang hỗ trợ tìm kiếm. Đến 4 giờ sáng nay, 5.2, trong khi lực lượng chức năng đang tìm tung tích của 3 cha con thì bất ngờ anh T. một mình trở về nhà.

Do anh T. có biểu hiện của bệnh tâm thần phân liệt nên Công an huyện Vũ Quang phải nhờ bác sĩ tâm lý của Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Quang đến trấn an, giúp anh này dần nhớ ra vị trí đã để lại 2 con trong rừng. Rất may sau đó, anh T. đã nhớ lại và dẫn lực lượng chức năng vào rừng tìm kiếm.

Đến 9 giờ 30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm tìm thấy 2 con của anh T. cách bìa rừng khoảng 3 - 4 km.