Tin đồn kỷ luật tài xế chở thi hài bệnh nhân Covid-19: BV T.Ư Huế nói gì?

Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định việc người nhà biết thông tin và tìm đến chờ lạy từ biệt người thân quá cố do Covid-19 không phải do lái xe chủ ý và người nhà đã chấp hành giữ khoảng cách an toàn, mặc đồ bảo hộ nên không vi phạm quy định về an toàn phòng dịch

ảnh chụp từ clip