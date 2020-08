Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 12.8.2020

Hơn 15.000 lao động tự do ở nhiều tỉnh, thành miền Trung đang mắc kẹt tại tâm dịch TP.Đà Nẵng đã đặt ra bài toán lớn về công tác cứu trợ, kiểm soát dịch. (trang 2)

Theo Bộ Công an, việc ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội bị đình chỉ công tác về mặt đảng và chính quyền do có liên quan đến ít nhất 3 vụ án hình sự ; trong đó có vụ án liên quan Công ty Nhật Cường đang do T.Ư theo dõi, chỉ đạo xử lý. (trang 5)