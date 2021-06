Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 16.6.2021

Việt Nam lần đầu vào vòng loại thứ ba World Cup 2022

Dù thua chủ nhà UAE 2-3 trong trận đấu cuối cùng vòng loại bảng G World Cup 2022 vào tối qua, nhưng tuyển VN cũng đã đi vào lịch sử khi hiên ngang giành vé vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á sau khi nằm trong số 5/8 đội nhì bảng có thành tích tốt. (P21)

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đang tiến hành thủ tục tố tụng đối với ông Nguyễn Duy Linh, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an, do hành vi vi phạm pháp luật. Ông Nguyễn Duy Linh là người được nhiều lần đề cập trong kết luận điều tra vụ án đưa hối lộ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”). (P5)