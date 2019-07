Tòa nhà xây xong khi chưa được phê duyệt quy hoạch, cấp phép

Tòa nhà văn phòng kết hợp cửa hàng dịch vụ cao 3 tầng, có diện tích sàn hơn 1.000 m2 được xây dựng, đã đi vào hoạt động, nhưng chưa được phê duyệt quy hoạch, chưa được cấp giấy phép xây dựng . Theo UBND TT.Quán Hành, sau khi chủ đầu tư xây xong phần thô tầng 1, ngày 21.2, UBND TT.Quán Hành đến kiểm tra nhưng chủ đầu tư không xuất trình được hồ sơ thiết kế và giấy phép xây dựng. UBND TT.Quán Hành đã lập biên bản, yêu cầu dừng thi công để hoàn thiện thủ tục. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn tiếp tục xây dựng và cuối tháng 5 vừa qua đã hoàn thành, đi vào hoạt động.

“Tiền trảm hậu tấu” !

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, Công ty TNHH Hải Kiệm đã bất chấp mọi thủ tục pháp lý, cố tình xây dựng công trình không phép , không quy hoạch. Thực tế là vừa “chạy” giấy tờ vừa thi công. Cụ thể, ngày 24.1, Công ty Hải Kiệm nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng Nghệ An đề nghị thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 để xây dựng công trình tại vị trí trên. Sau khi xem xét, Sở Xây dựng Nghệ An cho rằng phương án quy hoạch của doanh nghiệp trình thẩm định xác định lộ giới QL1A chưa đúng với quy hoạch chung xây dựng TP.Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nên trả hồ sơ cho chủ đầu tư làm lại theo đúng quy hoạch chung.

Một tháng sau, Công ty Hải Kiệm tiếp tục nộp hồ sơ xin phê duyệt. Ngày 14.3, Sở Xây dựng Nghệ An có công văn phúc đáp, yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục quy hoạch lại, trong đó thể hiện cụ thể các công trình chức năng, nêu chi tiết về mật độ xây dựng, tầng cao, khoảng lùi xây dựng, diện tích bãi đỗ xe... theo đúng quy định. Ngày 16.5, hồ sơ quy hoạch tiếp tục được nộp đến Sở Xây dựng Nghệ An và tiếp tục bị trả lại với lý do: Một số nội dung, phương án quy hoạch bố trí hạng mục công trình ki ốt bán hàng bám dọc QL1A chưa tương xứng với vị trí khu vực trung tâm thị trấn và chưa phù hợp với tổng thể kiến trúc của dự án. Tuy nhiên đến thời điểm này, công trình đã được doanh nghiệp xây dựng xong.

Chủ quan hay tiếp tay ?

Ông Đặng Khắc Bình, Chủ tịch UBND TT.Quán Hành, cho biết khi kiểm tra phát hiện công trình chưa có giấy phép xây dựng , chính quyền đã lập biên bản, đình chỉ thi công và báo cáo UBND H.Nghi Lộc. Sau đó, đại diện chủ đầu tư là ông Nguyễn Hoàng Lộc cam kết sẽ hoàn thiện thủ tục sớm nên UBND TT.Quán Hành “chủ quan”, không kiên quyết xử lý. “Ban đầu, chúng tôi nghĩ thủ tục cũng đơn giản nên tạo điều kiện cho doanh nghiệp, ai ngờ đến bây giờ thủ tục vẫn chưa được phê duyệt”, ông Bình nói.

Tuy nhiên, trái với lời ông Bình, ông Nguyễn Đình Thi, Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng H.Nghi Lộc, khẳng định huyện không nhận được báo cáo của UBND TT.Quán Hành nên không biết việc xây dựng trái phép diễn ra. Ông Thi cũng cho rằng trách nhiệm quản lý việc xây dựng tại địa bàn là của UBND thị trấn, thị trấn có thẩm quyền xử phạt hành chính và đình chỉ thi công.

Trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Trường Giang, quyền Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, cho biết đến nay hồ sơ về dự án này vẫn chưa được sở phê duyệt. Ông Giang thừa nhận, công trình này chưa được phê duyệt quy hoạch, chưa cấp phép nhưng đã xây xong và đi vào hoạt động là trái quy định. Sở sẽ cho kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm tại công trình trên.