TP.HCM bùng phát dịch Covid-19: Nhà nghèo nín thở 'nhịn' chạy thận, nhà giàu khóc vì lỗ

Là chủ chuỗi 16 quán ăn chuyên về gà đang trên đà phát triển, định hướng mở rộng thị trường, anh Trần Quốc Thịnh (40 tuổi, TP.HCM) lại phải đóng 6 quán vì dịch Covid-19. Mỗi quán đóng cửa, anh gần như mất trắng chi phí đầu tư, tiền cọc khoảng 4 tỉ đồng. Sau đó anh cầm nhà, đất của mình để bù lỗ cho những quán đang hoạt động.

Ông chủ chuỗi quán ăn nói: “Mùa dịch ai cũng bị ảnh hưởng đến túi tiền, quán khuyến mãi trên app để khách được ăn ngon mà không cần đắn đo. Bên cạnh đó, bán qua app quán sẽ phải trích % doanh thu cho app nhưng thay vì lỗ 10 đồng để đóng cửa, thì mình chọn lỗ 3 đồng để tồn tại”.

Anh Thịnh cho rằng, khi không được phục vụ tại chỗ thì bán qua app là con đường duy nhất để có doanh thu và xoay vòng đồng vốn duy trì hoạt động. Kể từ khi giãn cách xã hội đến nay, số khách mua qua app chiếm đến 75% số đơn hàng của chuỗi quán ăn. Dù vậy, doanh thu vẫn bị giảm khoảng 70% so với khi không có dịch.

Kinh doanh quán ăn, những mặt bằng mà anh chọn để mở quán đều rộng rãi, thoáng mát, ở vị trí tiện đi lại, do đó, giá mặt bằng cũng từ 100 đến vài trăm triệu mỗi tháng. Đợt dịch này, anh thương lượng được với các chủ nhà giảm 30%, tuy nhiên, số tiền chi trả mặt bằng vẫn là con số “khá ngán”. Đợt dịch này, anh vừa phải cầm thêm nhà của ba mẹ để cầm cự quán ăn.

“Tôi từng cầm nhà ba mẹ khi khởi nghiệp lần đầu tiên năm 2003, sau đó thất bại lo làm lấy lại nhà cho ông bà, chắc vậy nên ba mẹ rất tin tưởng cho tôi cầm tiếp. Chi phí hoạt động đến giờ tôi vẫn bù nhưng cũng khả quan hơn rất nhiều rồi, đủ đảm bảo vượt qua mùa bão giông này. Tôi nghĩ lạc quan, giai đoạn này tôi gồng qua cơn khó, sau đó thị trường ổn lại tôi phát triển nhanh và mạnh hơn. Sáng nay, ra đường tôi thấy đường đông tí mừng mừng ai ngờ lại giãn cách tiếp, nhà giàu nhà nghèo gì cũng khóc”, anh bộc bạch.

Mấy hôm trước, anh Nguyễn Văn Quang (chủ cửa hàng gốm sứ Nhật tại Q.Bình Thạnh) cũng viết lên trang cá nhân: “Kỷ lục: đã 2 tuần rồi tôi không kiếm được ngàn nào”. Chia sẻ của anh Quang nhận được sự đồng cảm của nhiều người.

Anh Quang cho hay, cửa hàng của anh đóng cửa nửa tháng nay vì dịch. Thời gian đầu có vài ca tại TP.HCM sau lễ, anh vẫn mở cửa bán buôn, nhưng khi các chuỗi lây nhiễm tại TP.HCM quá phức tạp, mở cửa cũng không có khách ghé, anh đành đóng cửa.

Do mặt hàng đặc thù, không bán được online nên 2 tuần đóng cửa là từng đó thời gian anh không kiếm được một ngàn nào. “Việc đóng cửa chủ yếu ảnh hưởng tài chính gia đình do tôi vay ngân hàng một phần. Cũng may là cô chủ giảm tiền nhà. Sáng nay, tôi đến dọn dẹp để mở cửa hàng lại thì lại có tin tiếp tục giãn cách. Tình hình thế này chắc cũng mở bán cho vui thôi chứ vắng. Dù sao thì việc quyết liệt của mọi người trong chống dịch vẫn tốt hơn nên tôi ủng hộ mà”, anh chia sẻ.