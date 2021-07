TP.HCM giãn cách: CSGT phạt 2 triệu đồng hàng loạt người ở quận này đi quận khác 'mua đồ'

Theo ghi nhận, sau 2 ngày nhắc nhở, tuyên truyền, sáng nay, hàng loạt trường hợp đã bị CSGT , công an đứng chốt lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng vì ra đường không có lý do chính đáng.

Lý do ra đường mông lung, không thuyết phục

Một CSGT trực chốt cho biết, dù qua và nay là hai ngày cuối tuần, TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng vẫn có nhiều phương tiện lưu thông trên đường. Ai khi gặp chốt cũng đưa "giấy thông hành", một số trường hợp không có giấy thì nói đủ lý do, nhưng mông lung, không thuyết phục nên CSGT đã lập biên bản phạt.

Đủ loại "giấy thông hành" được xuất trình khi qua chốt kiểm soát Ảnh: Độc Lập Tuy nhiên, không phải giấy xác nhận đi lại nào cũng được công an trực chốt đồng ý giải quyết vì không nằm trong nhóm thiết yếu Ảnh: Độc Lập

Tại chốt trên đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn Vòng xoay Dân Chủ), CSGT - TT Công an Q.3 trong 3 tiếng buổi sáng đã lập biên bản 7 trường hợp ra đường không lý do. Theo đó, người dân khi lưu thông qua chốt, được CSGT hỏi lý do ra đường thì ấp úng, hoặc nói đi mua đồ, đi sửa xe nên CSGT mời đứng sang một bên, kiểm tra CMND/CCCD và kiểm tra luôn giấy tờ xe.

Sau đó, CSGT lập biên bản phạt 2 triệu vì ra đường không cần thiết theo Nghị định 117. Những trường hợp không mang theo cà vẹt, bằng lái cũng bị lập luôn các lỗi vi phạm về giao thông kèm theo.

Ngày thứ ba giãn cách theo Chỉ thị 16, hàng loạt trường hợp bị lập biên bản vì ra ngoài không có lý do cần thiết Ảnh: Độc Lập Không chứng minh được lý do ra ngoài, người dân không được vào địa bàn quận và còn bị lập biên bản theo Nghị định 117 Ảnh: Độc Lập

"Có những người mặc đồ như dân văn phòng nói đi làm thợ hồ CSGT cũng không giải quyết và phạt luôn vì ra đường không rõ mục đích". Lãnh đạo đội CSGT - TT Gò Vấp "Hai ngày qua vừa nhắc nhở tuyên truyền rất nhiều, hôm nay lực lượng kiên quyết xử lý. Nhiều người nói đi "mua đồ" mà hỏi đi siêu thị nào hướng này cũng không trả lời được nên cũng bị phạt. Sau khi giải thích cho người dân hiểu, CSGT lập biên bản và họ chấp hành ký biên bản", lãnh đạo đội CSGT - TT Công an Q.3 chia sẻ. "Hai ngày qua vừa nhắc nhở tuyên truyền rất nhiều, hôm nay lực lượng kiên quyết xử lý. Nhiều người nói đi "mua đồ" mà hỏi đi siêu thị nào hướng này cũng không trả lời được nên cũng bị phạt. Sau khi giải thích cho người dân hiểu, CSGT lập biên bản và họ chấp hành ký biên bản", lãnh đạo đội CSGT - TT Công an Q.3 chia sẻ.

Lãnh đạo đội CSGT - TT Công an Q.Gò Vấp cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, đội đã lập biên bản khoảng 20 trường hợp không chứng minh được là ra đường vì lý do thiết yếu theo Chỉ thị 16.

"Nhiều trường hợp nhà ở quận Gò Vấp mà đi qua chốt xin ra khỏi quận để mua thực phẩm. Các cửa hàng bán thực phẩm tại Gò Vấp rất nhiều, không bị thiếu. Có những người mặc đồ như dân văn phòng nói đi làm thợ hồ CSGT cũng không giải quyết và phạt luôn vì ra đường không rõ mục đích", vị lãnh đạo đội CSGT - TT kể lại.

Sáng chủ nhật, chốt tại đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3) vẫn có nhiều người lưu thông. Ảnh: Độc Lập Quảng cáo Không phải ai ra đường cũng trình bày được lý do Ảnh: Độc Lập Người dân chờ được trình bày lý do qua chốt Ảnh: Độc Lập

Sau nhắc nhở là xử phạt

"CSGT Phú Nhuận vẫn ghi nhận và phạt nhiều trường hợp vi phạm vì nhà ở quận khác mà đi qua Phú Nhuận nói đi mua đồ, được hỏi mua đồ gì, quận đó thiếu gì đồ thiết yếu để phải sang Phú Nhuận mua thì không giải thích được nên bị lập biên bản phạt 2 triệu". Lãnh đạo đội CSGT - TT Công an Q.Phú Nhuận Theo lãnh đạo đội CSGT - TT Công an Q.Gò Vấp, các chốt tại Gò Vấp tới giờ cao điểm lực lượng chức năng rất vất vả, người dân chờ qua chốt rất đông dù Chỉ thị 16 đã yêu cầu người dân phải ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết để mua thực phẩm, thuốc men hoặc làm việc trong các lĩnh vực này,... Theo lãnh đạo đội CSGT - TT Công an Q.Gò Vấp, các chốt tại Gò Vấp tới giờ cao điểm lực lượng chức năng rất vất vả, người dân chờ qua chốt rất đông dù Chỉ thị 16 đã yêu cầu người dân phải ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết để mua thực phẩm, thuốc men hoặc làm việc trong các lĩnh vực này,...

Một CSGT trực chốt thở dài: "Người dân ra đường nói trăm ngàn lý do, CSGT phải giải thích, giải thích là phải tiếp xúc gần, mà càng giải thích càng kẹt phía sau".

Đội CSGT - TT Công an Q.Phú Nhuận thì cho biết, ngoài các chốt, CSGT thường xuyên đi tuần tra trên địa bàn quận. Theo đội này, trong 2 ngày đầu, người dân ra đường còn đông, hôm nay ngày thứ ba đã tương đối vắng hơn, ý thức người dân tốt hơn.

"CSGT Phú Nhuận vẫn ghi nhận và phạt nhiều trường hợp vi phạm vì nhà ở quận khác mà đi qua Phú Nhuận nói đi mua đồ, được hỏi mua đồ gì, quận đó thiếu gì đồ thiết yếu để phải sang Phú Nhuận mua thì không giải thích được nên bị lập biên bản phạt 2 triệu", lãnh đạo đội CSGT - TT Công an Q.Phú Nhuận cho hay.

Tại Q.Bình Thạnh, lãnh đạo đội CSGT - TT cũng cho biết, các chốt kiểm soát kiểm soát chủ yếu kiểm tra giấy tờ, xử phạt người dân ra đường không lý do thiết yếu có các tổ tuần tra trên đường. Ngoài các trường hợp xuất trình giấy xác nhận đi lại có đóng dấu của công ty, vẫn có nhiều trường hợp ra đường không có lý do hoặc xuất trình giấy nhưng không nằm trong lĩnh vực thiết yếu.

Một CSGT trực tại chốt Q.Bình Thạnh chia sẻ: "Các chốt nhiều trên đường để kiểm soát người dân ra đường không có lý do cần thiết, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức người dân".