TP.HCM ngày giãn cách thứ hai: Đủ loại 'giấy thông hành' trình bày lý do ra đường

Sáng 10.7 bắt đầu ngày thứ hai TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Theo ghi nhận, từ 6 - 7 giờ, một số tuyến vốn hằng ngày đông đúc, di chuyển khó khăn như: Đinh Bộ Lĩnh, Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ,... thì sáng nay vắng vẻ hơn. Trên đường có sự xuất hiện của nhiều lực lượng chức năng đứng chốt kiểm tra người dân ra đường không lý do.

Từ 7 giờ 10 phút trở đi, xe cộ đông đúc hơn, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát cũng bắt đầu vất vả làm việc. Tại chốt Vòng xoay Dân Chủ của Công an Q.3, một rào chắn được dựng ra một phần đường Cách Mạng Tháng Tám, người dân muốn đi qua chốt này phải trình bày lý do, xuất trình các giấy tờ liên quan.

Người dân chờ được qua chốt kiểm soát Ảnh: Độc Lập Lực lượng chức năng kiểm tra giấy xác nhận đi lại Ảnh: Độc Lập Nhiều người không có bản giấy, trình giấy xác nhận qua hình ảnh điện thoại cũng được công an linh động giải quyết Ảnh: Vũ Phượng

Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở: "Ai có giấy lấy sẵn giấy ra bà con ơi", "Đứng giãn cách ra mọi người ơi",... Theo quan sát của PV, nhiều người dân đã chuẩn bị sẵn các giấy xác nhận đi lại của công ty để xin qua chốt. Một cán bộ trực chốt kiểm soát trên đường hôm qua và nay nhận xét: "Đủ loại giấy hết, một số người không làm trong lĩnh vực thiết yếu cũng được công ty cấp giấy mang ra trình. Do đó, khi kiểm tra giấy này, chúng tôi phải xem rõ đó là công ty nào, chuyên lĩnh vực gì thì mới giải quyết".

Bà X. (40 tuổi, ngụ Q.11) chạy xe máy đến chốt nhưng không trình được giấy tờ gì, công an yêu cầu bà quay đầu xe trở lại để phòng dịch cho chính mình và mọi người. Bà X. phân vân một hồi: "Tôi làm giữ trẻ cho gia đình ở Q.1, công việc này do một công ty giúp việc giới thiệu. Giờ tìm đâu ra giấy như người đi làm công ty, mà nghỉ họ mướn người khác thì sao".

Thậm chí, giấy xác nhận bản viết tay cũng được giải quyết Ảnh: Vũ Phượng

Công an giải thích: "TP.HCM đã yêu cầu tạm ngưng giữ trẻ lâu rồi, chị báo lại với gia đình người ta đi. Giờ Chỉ thị 16 cách ly gia đình với gia đình mà chị đi vậy không an toàn cho chính chị nữa".

Bà X. lên xe ngồi trầm ngâm một hồi, thở dài: "Công việc vừa ổn định được 2 tháng, giờ xin việc khó lắm. Nhưng vô rồi không ra được thì sao đây. Thôi để tôi quay về, gọi nói cho họ hiểu".

Người dân ra đường những ngày này đa phần đều chuẩn bị sẵn giấy xác nhận đi lại Ảnh: Độc Lập

Trường hợp khác, ông K. (45 tuổi) làm việc tại văn phòng đại diện của một công ty may mặc ở TP.HCM có trụ sở chính ở Đồng Nai. Ông K. chỉ đưa được bằng lái xe và xin công an giải quyết để ông được văn phòng nhận giấy có đóng dấu đỏ làm "giấy thông hành". Tuy nhiên, không chứng minh được công việc và lý do cần thiết phải ra đường, ông K. không được công an giải quyết.

Một hồi sau, ông K. phải nhờ người đã đến văn phòng chụp ảnh giấy xác nhận gửi qua Zalo. Ông trình hình ảnh cho công an xem và được đồng ý để tiếp tục lưu thông. "Giờ chốt khắp nơi, không có giấy này thì khỏi đi làm", ông K. nói.

Theo Chỉ thị 16, người dân TP.HCM được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp có việc cần thiết Ảnh: Vũ Phượng

Cũng trong sáng 10.7, bà L. (63 tuổi) được một người phụ nữ chở đến xin qua chốt vì không có giấy tờ gì trong người. Bà L. nói có cha già ở Q.1 nên phải đi qua Q.3 để vào Q.1. Theo lời bà L., ông cụ già không thể tự nấu ăn, bà cùng người thân mang đồ ăn đến nấu cơm cho ông cụ rồi về. Sau khi hỏi thăm tình hình sức khỏe , địa chỉ, công an cho bà L. cùng người thân vào địa phận Q.3.

Trong sáng 10.7, một vài trường hợp phải quay đầu khi đến chốt Vòng xoay Dân Chủ Ảnh: Vũ Phượng Người dân quét mã QR khai báo y tế tại chốt cầu Chợ Cầu Ảnh: Độc Lập

Trường hợp khác, chị M.T cũng không có giấy tờ gì để chứng minh ra ngoài có lý do cần thiết. Chị chỉ vào chiếc laptop ở trong giỏ nói: "Em làm việc ở nhà nhưng laptop bị hư, nay em mang lên công ty nhờ anh IT sửa giúp". Lý do này không được công an chấp nhận vì cho rằng không phải công việc thiết yếu. Công an yêu cầu chị T. quay về nhà, đặt shipper giao hàng đảm bảo để bản thân hạn chế di chuyển theo Chỉ thị 16.

Các giấy tờ được người dân chuẩn bị sẵn để tiện trình bày với công an tại chốt Ảnh: Vũ Phượng Một số ít trường hợp dù xuất trình giấy nhưng không phải trong lĩnh vực thiết yếu không được công an giải quyết Ảnh: Vũ Phượng

Tuy nhiên, một vài trường hợp khác, khi không được công an đồng ý cho lưu thông vào Q.3 theo hướng Cách Mạng Tháng Tám đã đi vào đường Nguyễn Thượng Hiền để sang Điện Biên Phủ, sau đó vào Cách Mạng Tháng Tám.

Đến 8 giờ 30 phút, chốt kiểm soát tại Vòng xoay Dân Chủ vẫn có khá đông xe chờ kiểm tra để qua chốt. Nhiều trường hợp không có giấy xác nhận đi lại nhưng mặc đồng phục công trình hoặc mang lỉnh kỉnh đồ đạc hay chở hàng hóa được công an giải quyết linh động để lưu thông nhanh, tránh tập trung người cùng một thời điểm.