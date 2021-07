Người dân TP.HCM ra đường ngày đầu giãn cách được công an, CSGT lập chốt hỏi lý do

Sáng 9.7, ngoài 12 chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại khu vực cửa ngõ để kiểm soát người dân ra vào TP.HCM, nhiều chốt khác trong khắp TP được các lực lượng CSGT - TT Công an các quận, huyện, công an phường, dân quân tự vệ, cán bộ y tế, kiểm soát quân sự ... cũng được lập để kiểm soát người dân TP.HCM ra đường không lý do chính đáng. Phải chứng minh được là shipper Theo ghi nhận, tại giao lộ Nguyễn Xí - Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh), lực lượng chức năng Q.Bình Thạnh lập chốt kiểm tra người dân từ các hướng vào đường Nguyễn Xí. Tại chốt này có 2 cán bộ làm nhiệm vụ là CSGT và kiểm soát quân sự. Người trực chốt cho biết, chốt này được lập từ 7 giờ sáng nhằm kiểm soát người dân ra đường không vì lý do thiết yếu theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Người dân phải xuất trình giấy tờ chứng minh lý do ra đường là thiết yếu theo Chỉ thị 16 tại chốt giao lộ Nguyễn Xí - Nơ Trang Long Ảnh: Cao An Biên Để qua chốt, lực lượng trực yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ để kiểm tra theo đúng quy định, nhiều trường hợp được giải quyết đi qua. Một cán bộ trực chốt nói: “Các anh chị có giấy tờ được ra đường thì đưa dùm em, không thì quay lại”. Nhiều người không xuất trình được giấy tờ theo yêu cầu đành ngậm ngùi quay xe. Một người dân đứng phía trước chốt Nguyễn Xí - Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh) nói với cán bộ: “Anh ơi em đi mua đồ ăn có một tí trong chợ Nguyễn Xí, rồi về liền đây. Nhà em sát đây luôn anh cho em vô đi”. Tuy nhiên, vì người phụ nữ này không xuất trình được giấy tờ nên phải quay xe. Nhiều người phải quay đầu xe ở giao lộ Nguyễn Xí - Nơ Trang Long vì không chứng minh được lý do ra đường Ảnh: Cao An Biên Chị nói bất ngờ khi thấy chốt được lập trên đường về nhà mình vì trước đó không có thông tin gì. Đọc báo , chị thấy việc ra ngoài mua thực phẩm vẫn được cho phép nên sáng nay mới đi, cuối cùng lại không được qua chốt vì không có giấy tờ. “Chắc chạy ngược lại đi tìm đường khác, chứ biết sao bây giờ. Mà người trước chốt cũng đông, nãy quay đầu xe mệt luôn”, người phụ nữ chia sẻ. Hơn 8 giờ 30 phút, người tập trung phía trước chốt quá đông, cán bộ trực chốt kiểm soát xả chốt để các phương tiện lưu thông bình thường. Hơn 10 phút sau, chốt được lập lại. Một shipper chở những thùng hàng cồng kềnh trên xe, khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ của công ty, đáp: “Tôi làm shipper được phép hoạt động mà, có giấy tờ gì đâu mà xuất anh. Anh thấy tôi mặc áo này thì cũng biết tôi là shipper rồi”. CSGT giải thích: “Nhưng anh phải chứng minh được mình là shipper thì chúng tôi mới giải quyết được. Chứ mặc áo như vậy thì cũng không thể xác minh được”. Nghe xong, người mặc áo shipper đưa tài khoản của mình trên app điện thoại để lực lượng chức năng kiểm tra và được phép qua chốt. Thời điểm có quá đông người chờ qua chốt buộc lực lượng chức năng phải xả chốt tránh tập trung đông Ảnh: Cao An Biên Trong họp báo hôm qua, PV Thanh Niên đặt vấn đề: Người dân ra đường trong trường hợp nào thì được coi là cần thiết và chính đáng? Và cần mang theo giấy tờ gì? Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết người dân chỉ được ra đường để giải quyết các nhu cầu thiết yếu; nếu không lý giải được mục đích của việc di chuyển thì không được phép. Còn trung tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT TP.HCM, lực lượng công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sẽ kiểm tra, xử phạt các trường hợp ra ngoài mà không có lý do chính đáng. Riêng câu hỏi người dân cần mang theo giấy tờ gì để chứng minh là cần thiết và chính đáng mà PV Thanh Niên đặt ra, chưa được lãnh đạo TP.HCM và lãnh đạo Phòng CSGT TP.HCM giải đáp. Một số người thấy chốt chặn liền tìm cách chạy ngược chiều sang làn đường bên kia để tránh nhưng bị lực lượng chức năng vẫn phát hiện. “Anh thông được chốt này thì vẫn còn nhiều chốt khác, anh nên xuất trình giấy tờ để chúng tôi kiểm tra thì hơn”, một cán bộ nói. Ai cũng nói mình có lý do chính đáng Hơn 9 giờ 15 phút, vì lượng xe ùn ứ phía trước khá đông nên chốt lại được xả. Cán bộ cho biết việc kiểm soát lượng người đi qua chốt tương đối khó khăn vì người dân vẫn ra đường rất đông và ai cũng nói mình có lý do chính đáng như mua thuốc, thực phẩm... Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo đội CSGT - TT Công an Q.Bình Thạnh cho biết, ngoài CSGT, nhiều lực lượng khác tham gia lập chốt trên đường để kiểm soát người dân ra đường không lý do chính đáng. Các shipper mở app chứng minh mình là shipper Ảnh: Độc Lập Quảng cáo

Lãnh đạo Công an P.26, Q.Bình Thạnh cũng thông tin, mỗi phường đều có chốt để kiểm tra người dân ra đường không lý do. Riêng P.26 do đặc thù nằm trên địa bàn cửa ngõ nên có nhiều chốt hơn so với các địa phương khác. Riêng tuyến Quốc lộ 13 thuộc địa bàn phường được giao lại cho đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM kiểm soát. Từ đường Đinh Bộ Lĩnh đổ vào có lực lượng Công an Q.Bình Thạnh lập chốt, Công an P.26 lập chốt tại các nhánh nhỏ hơn.

Việc lập chốt ngay trong TP khiến nhiều người dân bất ngờ Ảnh: Cao An Biên

Lãnh đạo đội CSGT- TT Công an Q.Phú Nhuận cũng cho biết, từ 6 giờ sáng, các chốt kiểm soát với sự tham gia của nhiều lực lượng như: dân quân tự vệ, công an quận, công an phường, cán bộ y tế phường được lập ở nhiều khu vực để kiểm tra các lý do ra ngoài của người dân.

Ngoài ra, CSGT sẽ đi tuần tra, xử lý, nhắc nhở trên đường ngẫu nhiên với các trường hợp ra đường không lý do chính đáng.