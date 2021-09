TP.HCM gỡ toàn bộ chốt kiểm soát nội thành từ 18 giờ hôm nay 30.9

Sáng 30.9, theo ghi nhận của PV, tại các chốt kiểm soát trên đường Phan Văn Trị (Q.Bình Thạnh), Phan Văn Trị (đoạn thuộc Q.Gò Vấp), chốt Lê Quang Định (Q.Gò Vấp), chốt Hoàng Minh Giám (Q.Phú Nhuận), chốt Bạch Đằng (Q.Tân Bình),... các lực lượng trực chốt kiểm tra ngẫu nhiên hoặc không kiểm tra người dân lưu thông qua chốt.

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 30.9, thượng tá Nguyễn Thành Lợi, Trưởng Công an Q.Tân Bình cho biết, thực hiện chỉ đạo của Công an TP.HCM, từ 18 giờ hôm nay các chốt kiểm soát nội thành sẽ được gỡ bỏ hết để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, đi lại giữa bối cảnh bình thường mới. Người dân lưu thông trên đường phải đảm bảo các quy định của TP, đảm bảo 5K... và các lực lượng sẽ kiểm tra ngẫu nhiên người dân lưu thông trên đường.

TP.HCM gỡ toàn bộ chốt kiểm soát nội thành, người dân được di chuyển liên quận từ 1.10

Tại chốt trên đường Phan Văn Trị của Q.Gò Vấp, một số người tự động tấp vào chốt để quét mã di chuyển nội địa, một số người đi thẳng qua chốt, lực lượng chức năng không yêu cầu quay trở lại.

Từ 18 giờ ngày 30.9, tất cả các chốt nội thành được gỡ bỏ Độc Lập Công an gỡ rào chắn trên đường Trương Định Độc Lập

Tại chốt đường Bạch Đằng (Q.Tân Bình) tất cả các xe qua chốt đều dễ dàng di chuyển, lực lượng chức năng có mặt tại chốt nhưng chỉ kiểm tra ngẫu nhiên một số trường hợp.

Chốt trên đường Phan Văn Trị (Q.Bình Thạnh) sáng 30.9, lực lượng trực chốt tạm ngưng kiểm tra giấy đi đường, khai báo di chuyển nội địa Vũ Phượng

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo đội CSGT - TT Công an Q.Tân Bình cho biết các chốt kiểm soát nội đô sẽ ngưng từ 18 giờ ngày 30.9 . Trong sáng và chiều nay lực lượng kiểm tra ngẫu nhiên tại chốt. Sau đó, CSGT - TT sẽ chuyển qua hình thức tuần tra kiểm tra linh hoạt trên đường.

Đường Bùi Thị Xuân (Q.1) các phương tiện thoải mái qua chốt vào sáng 30.9 Độc Lập

Lãnh đạo đội CSGT - TT Công an Q.7 cũng xác nhận, từ 18 giờ ngày 30.9, gỡ toàn bộ các chốt kiểm soát nội thành, TP.HCM chỉ giữ lại các chốt, trạm kiểm soát ở khu vực cửa ngõ do Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM quản lý và các chốt giáp ranh với các tỉnh.

TP.HCM từ ngày 1.10: Những điều người dân cần lưu ý