TP.HCM mưa rả rích cả chiều nay, khu vực TP.Thủ Đức mưa to nhất

Chiều 26.8, khu vực trung tâm và TP Thủ Đức ( TP.HCM ) bắt đầu có mưa, lượng mưa không lớn nhưng rả rích kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ vẫn chưa ngớt. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, cơn mưa chiều nay là do rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam tiếp tục dịch xuống phía Nam có trục đi qua khu vực Nam Trung bộ - Nam bộ; Rãnh này gây thời tiết xấu, kết hợp trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, đẩy ẩm vào gây mưa cho TP.HCM.

Đơn vị này dự báo, TP.HCM hôm nay có mưa nhỏ, riêng khu vực TP Thủ Đức có thể có mưa lượng 20 - 30mm. Đến ngày mai, TP.HCM sẽ ít mưa hơn.

Dự báo trong 24 giờ tới, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam tiếp tục dịch xuống phía Nam có trục đi qua khu vực Nam Trung bộ - Nam bộ. Gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam bộ có cường độ trung bình, sau giảm dần cường độ. Trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn Tây sau hoạt động ổn định.

Từ 48 giờ đến 10 ngày tới, rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung bộ - Nam bộ tiếp tục suy yếu. Khoảng ngày 3.9 thiết lập rãnh áp thấp có trục qua Trung bộ và hoạt động mạnh dần lên. Trên cao áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định sau suy yếu rút ra phía Đông, khoảng ngày 30.8 nâng trục lên phía Bắc và lấn Tây trở lại. Gió hoạt động yếu, từ 2.9 có xu hướng gia tăng cường độ. Riêng ngày 30 - 31.8 hội tụ gió hoạt động trên khu vực.

Do đó, dự báo thời tiết Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa, mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông.