TP.HCM, Nam bộ trời xám xịt, dự báo có mưa trái mùa sau nhiều ngày nắng nóng

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, sáng sớm hôm nay, TP.HCM xuất hiện mưa trái mùa lượng nhỏ do áp cao cận nhiệt đới lấn tây, nhiễu động gió đông trên cao, gió đông đưa không khí ẩm từ biển vào, hình thành mây nhiều làm nhiệt độ ban ngày giảm, đồng thời gây mưa một số nơi.

Hôm nay 20.3 vẫn là ngày nắng của Nam bộ. Cường độ nắng có dịu đi, nhiệt độ khu vực giảm nhẹ so với những ngày trước. Dự báo, nhiệt độ cao nhất hôm nay ở các tỉnh Đông Nam bộ dao động 33 - 35oC, miền Tây dao động 31- 33oC, có nơi trên 33oC.

oC. Trong khi những ngày trước đó, nhiệt độ cao nhất ở Nam bộ có ngày trên 37oC, TP.HCM cao nhất 36oC. Còn TP.HCM , dự báo nhiệt độ cao nhất hôm nay ở mức 33C. Trong khi những ngày trước đó, nhiệt độ cao nhất ở Nam bộ có ngày trên 37C, TP.HCM cao nhất 36C.

Trong chiều nay, do hoạt động suy yếu và nâng lên phía bắc của dòng gió phân kỳ trên cao, kết hợp với nhiễu động gió đông ở khu vực hoạt động tốt lên. Do đó, khả năng những nhiễu động sẽ gây mưa dông trái mùa cho một số tỉnh thành như Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương và TP.HCM, cục bộ có thể có mưa lớn.

Theo dự báo, vào chiều tối những ngày từ 20 - 25.3 nhiều khả năng có mưa trái mùa Ảnh minh họa: Lê Nam

Còn miền Tây, mưa sẽ xảy ra với khu vực các tỉnh gồm Cà Mau, Hậu Giang và Kiên Giang. Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ khuyến cáo người dân cần đề phòng vì mưa trái mùa có thể kèm theo gió mạnh và dông.

Trong 24 giờ tới, áp cao lục địa suy yếu và biến tính. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 27 độ Nam bị nén, đẩy dịch xuống phía Nam và đầy dần lên bởi một bộ phận áp cao lạnh lục địa tăng cường ở phía Bắc. Khoảng từ gần sáng ngày 21.3 áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía Nam. Từ ngày 23.3, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, sau suy yếu và di chuyển dần ra phía Đông.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ lấn tây, sau hoạt động ổn định. Từ ngày 22.3 áp cao cận nhiệt đới hạ trục về phía nam vắt qua Trung và Nam Trung bộ sau suy yếu rút Đông, đến khoảng ngày 25.3 xu hướng lấn Tây trở lại và nâng trục lên phía Bắc. Những nhiễu động gió đông xu hướng hình thành tác động đến thời tiết của khu vực Nam bộ đến khoảng ngày 25.3.