Vì sao TP.HCM, Nam bộ liên tục nắng nóng trên 37 độ C dù mới giữa tháng 3?

TP.HCM, Nam bộ được nhiều người ví là nơi có thời tiết dễ chịu nhất cả nước vì không quá nóng cũng không quá lạnh. Tuy nhiên, những ngày qua, người dân nơi đây lại cảm thấy nắng nóng khó chịu, đặc biệt là với những người thường xuyên phải ở ngoài trời từ 11 giờ đến 15 giờ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày 11.3, nắng nóng đã tiếp tục gia tăng ở các tỉnh Đông Nam bộ, nhiệt độ cao nhất 35 – 37oC, Biên Hòa 37,4oC.

oC, Biên Hòa (Đồng Nai) hay Đồng Phú (Bình Phước) khả năng vượt mức 37oC. Còn các tỉnh Tây Nam bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 – 35oC, có những điểm nắng nóng cục bộ. Trời nắng mạnh về trưa chiều và độ ẩm không khí giảm thấp, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ khuyến cáo người dân cần chú ý trang bị các vật dụng chống nắng khi có các hoạt động ngoài trời.

Riêng về chiều tối, các tỉnh phía bắc của Đông Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ.

Dự báo trong tháng 4, TP.HCM, Nam bộ mới bước vào cao điểm nắng nóng Ảnh: Ngọc Dương Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hiện nay, áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông và biến tính. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ vẫn tiếp tục hoạt động mạnh.

Trong 24h giờ tới, áp cao lạnh lục địa suy yếu và biến tính. Khoảng ngày 16 – 17.3 tăng cường yếu trở lại, sau suy yếu và biến tính, khoảng ngày 20 – 21.3 áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu trở lại.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Trung bộ lấn tây trở lại. Từ ngày 13.3 áp cao cận nhiệt đới suy yếu rút ra. Vào ngày 18.3 áp cao cận nhiệt đới lấn tây sau hoạt động ổn định.

Thời tiết Nam bộ , mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, tình trạng nắng nóng diễn ra trên diện rộng ở khu vực Đông Nam bộ và mở rộng xuống một số nơi trên khu vực miền Tây đến ngày 15.3.

Từ ngày 16.3 nắng nóng xu hướng giảm dần và chấm dứt trên khu vực từ ngày 17.3, đồng thời có mưa rào và dông xuất hiện vài nơi vào chiều tối và đêm.

Ngoài nắng nóng, chỉ số tia UV cực đại hôm nay ở TP.HCM cũng ở ngưỡng cao Ảnh: Ngọc Dương Theo ông Quyết, nắng nóng mấy ngày vừa qua nguyên nhân chủ yếu do hệ thống thời tiết áp cao tây Thái Bình Dương (áp cao cận nhiệt đới) có vị trí qua Nam Trung bộ (gần với Nam bộ) hoạt đông khá mạnh. Mấy ngày tới nắng nóng gia tăng và mở rộng hơn do áp cao tây Thái Bình Dương lấn về phía tây, hoạt động mạnh. Mức nhiệt cao nhất ngày dự báo 35 – 37oC ở các tỉnh Đông Nam bộ và một số tỉnh miền Tây (Long An, Đồng Tháp, Hậu Giang cũng có nắng nóng 35 – 36oC).

Trả lời câu hỏi của PV đây đã phải là đợt nắng nóng đỉnh điểm của mùa khô năm nay tại TP.HCM, Nam bộ, ông Quyết cho biết, thông thường tháng 4, tháng 5 có những đợt nắng nóng mạnh, cao điểm nhất cũng thường rơi vào khoảng thời gian này.

"Năm nay dự báo đợt nắng nóng nhất vào khoảng tháng 4, mức nhiệt cao nhất tại Biên Hòa, Đồng Xoài khoảng 38 – 39oC, TP.HCM 38 hoặc trên 38oC. Từ đầu năm tới nay giá trị nhiệt độ cao nhất tại Đồng Xoài 37,7oC (ngày 5.3), Biên Hòa 37,4oC (5.3) các nơi khác phổ biến 35 - 36oC nên chưa phải là cao nhất năm", ông Quyết phân tích.