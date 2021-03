TP.HCM, Nam bộ nắng nóng 37 độ: Nếu không cần thiết thì đừng ra ngoài vì UV rất cao

oC, Đồng Xoài (Bình Phước) 36.3oC, Tây Ninh 35.7oC, Biên Hòa (Đồng Nai) 35.7oC, Tà Lài (Đồng Nai) 35.0oC, Sở Sao (Bình Dương) 35.0oC, oC. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày 10.3 nắng nóng đã có phần xuất hiện nhiều hơn tại khu vực các tỉnh Đông Nam bộ với mức nhiệt ghi nhận được tại Phước Long (Bình Phước) 36.0C, Đồng Xoài (Bình Phước) 36.3C, Tây Ninh 35.7C, Biên Hòa (Đồng Nai) 35.7C, Tà Lài (Đồng Nai) 35.0C, Sở Sao (Bình Dương) 35.0C, TP.HCM 35C.

Hôm nay, áp cao cận nhiệt đới qua Trung bộ có xu hướng lấn Tây và hoạt động mạnh hơn, tình trạng nắng nóng sẽ diễn ra trên diện rộng ở khu vực các tỉnh Đông Nam bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 - 37oC, còn các tỉnh miền Tây nhiệt độ sẽ thấp hơn, ở khoảng 32 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Không chỉ nắng nóng, tia UV hôm nay còn ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao Ảnh: Lê Ngọc Thảo

"Tiết trời khá nóng bức trên toàn khu vực, nắng nóng còn đi kèm với độ ẩm thấp khiến cho cơ thể mất nước, mất sức nhanh khi hoạt động lâu ở ngoài trời trong thời gian dài. Do vậy, để bảo vệ sức khỏe , người dân cần chú ý bổ sung nước và chất khoáng thường xuyên, cũng đừng quên mang theo áo khoác, dù để che chắn khi rời khỏi nhà", Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ lưu ý.

Về chiều tối đôi lúc có một vài cơn mưa rào nhẹ xuất hiện, tuy nhiên mưa chỉ xảy ra trên diện hẹp, lượng mưa không nhiều và thời gian mưa ngắn nên cũng không đủ sức làm dịu đi cái nóng vào ban ngày.

Dự báo từ 11 đến 14.3, Nam bộ xảy ra đợt nắng nóng diện rộng tại các tỉnh Đông Nam bộ với nhiệt độ cao nhất 35 - 37oC, miền Tây có nơi nắng nóng với nhiệt độ trên 35oC.