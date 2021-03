Vì sao TP.HCM, Nam bộ nắng rất nóng 36 độ: Có gì bất thường khác mọi năm?

oC như ở Đồng Phú - Bình Phước 35,5oC (1 – 2.3), Tây Ninh 35,8oC (28.2), Biên Hòa 35,9oC (1.3). Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, trong những ngày cuối tháng 2 đầu tháng 3, thời tiết ở các tỉnh thành Nam bộ đã có nắng mạnh, riêng các tỉnh khu vực Đông Nam bộ có nơi đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35C như ở Đồng Phú - Bình Phước 35,5C (1 – 2.3), Tây Ninh 35,8C (28.2), Biên Hòa 35,9C (1.3).

Nhìn chung cường độ nắng đến nay là chưa gay gắt. Riêng TP.HCM , vào ngày 3.3 đã bắt đầu xảy ra mức nhiệt độ cao nhất là 35C.

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo – Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, thông thường các năm, khoảng từ giữa hoặc cuối tháng 2, Nam bộ sẽ bắt đầu xuất hiện nắng nóng một số nơi tại các tỉnh Đông Nam bộ.

Các đợt nắng nóng cao điểm ở Nam bộ thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6 hằng năm Ảnh: Ngọc Dương Tuy nhiên, năm nay, tận ngày cuối tháng 2 sang đầu tháng 3, các tỉnh Đông Nam bộ mới có nắng nóng xuất hiện. Nguyên nhân chính gây nên nắng nóng cho Nam bộ là hoạt động của hệ thống áp cao cận nhiệt đới trên các tầng cao.

Thường khoảng từ tháng 3 đến tháng 5, tháng 6, vị trí của hệ thống thời tiết này sẽ hoạt động ngay trên khu vực Nam bộ, là nguyên nhân chính gây nên nắng nóng cho khu vực. Ngoài ra, còn chịu tác động cộng gộp với hoạt động của áp thấp nóng lục địa Ấn Miến, nhất là các tháng từ tháng 4 đến tháng 6.

Dự báo, vào những ngày tới đây, vị trí trục của áp cao cận nhiệt đới sẽ ngang qua các tỉnh Nam Trung bộ nhưng hoàn lưu sẽ bao trùm lên Nam bộ và hoạt động mạnh. Do đó, khoảng từ ngày 5 – 8.3, có thể các tỉnh Đông Nam bộ sẽ có nắng nóng xuất hiện diện rộng với mức nhiệt độ 35 – 36oC, một số thành phố trên 36oC.

Miền Tây cũng sẽ có nắng nóng xảy ra một vài nơi tại các thành phố. Riêng với khu vực TP.HCM, dự báo nắng nóng sẽ xuất hiện từ ngày 5 cho đến ngày 8.3, với mức nhiệt cao nhất dự báo 35 – 36oC.

Theo ông Quyết, giai đoạn đầu tháng 3, nắng nóng cũng chưa thực sự gay gắt. Tuy nhiên cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, nếu hoạt động quá lâu ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 15 giờ.

Đợt này chỉ số tia UV được dự báo cũng ở mức cao nên người dân cần chú ý khi hoạt động ngoài trời Ảnh: Ngọc Dương

“Nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể lên đến 37 – 38oC, cao hơn nhiệt độ quan trắc từ 1 – 2oC. Thời điểm này, khi ở ngoài trời lâu, chúng ta cũng rất dễ bị say nắng. Đồng thời, dự báo chỉ số UV cực đại trong ngày sẽ ở mức 9 - 10. Do vậy, khi hoạt động ngoài trời, người dân cần chuẩn bị áo chống nắng, kính mát, mang dù và bôi kem chống nắng”, ông Quyết đưa ra lời khuyên.

oC, nơi có khả năng đạt mức nhiệt 36oC là các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai. Dự báo thời tiết hôm nay, tình trạng nắng nóng ở các tỉnh Đông Nam bộ sẽ mở rộng phạm vi và còn gia tăng cường độ, nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ 34 – 36C, nơi có khả năng đạt mức nhiệt 36C là các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai.

Tại TP.HCM, nắng nóng xảy ra chủ yếu tại khu vực nội thành với nhiệt độ cao nhất là 35oC. Trong khi đó, ở miền Tây, nhiệt độ cao nhất trưa nay dao động phổ biến từ 32 - 34oC, có nơi nhiệt độ trên 34 đến xấp xỉ 35oC.