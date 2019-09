TP.HCM ô nhiễm không khí, mù giăng kín: 'Thủ phạm' gây bụi mịn vượt chuẩn là gì?

Đây là hiện tượng thời tiết bất lợi đặc thù thường xuyên trên địa bàn TP vào tháng cuối mùa mưa (tháng 9, 10) và thời điểm giao mùa đông xuân (tháng 1, 2).

Theo đó, sương mù quang hóa là loại sương mù không phải do độ ẩm không khí gây ra mà là một thuật ngữ sử dụng để miêu tả một dạng ô nhiễm không khí xảy ra ở tầng đối lưu của khí quyển, sinh ra do ánh sáng mặt trời tác dụng lên các loại khí thải như: khí thải động cơ của các phương tiện giao thông, công nghiệp… tạo nên những hợp chất có hại cho sức khỏe con người, làm giảm tầm nhìn ngang.

Kết quả quan trắc tại 30 vị trí quan trắc môi trường không khí trong tháng 9.2019 cho thấy chất lượng môi trường không khí từ ngày 3.9 đến 20.9.2019 có sự gia tăng đột biến các chất ô nhiễm như: bụi lơ lửng, PM10, NO 2 , SO 2 , CO, PM2,5 trong các ngày 18 - 20.9. Đặc biệt các thông số bụi lơ lửng, PM10, PM2,5 có tỉ lệ vượt chuẩn tăng cao trong ngày 20.9 với các mức lần lượt là 50%, 25%, 50%.