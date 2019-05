Trả lời bạn đọc

Công ty điện lực Hóc Môn (246 Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM) trả lời đơn của ông Lý Quốc Cường (ngụ 17/3C Phan Văn Hớn, ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn); Công an TT.Lai Uyên, H.Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương trả lời đơn của ông Trần Văn Hồi (ngụ ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng, H.Bàu Bàng); Công ty TNHH Trung tâm thể dục thể hình và yoga California (35 Hoàng Diệu, P.12, Q.4, TP.HCM) trả lời đơn của bà Hà Thị Duy Lễ (ngụ 80/73/22 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q.Bình Thạnh); UBND Q.Gò Vấp, TP.HCM trả lời đơn của ông Lê Lai Hòa (ngụ 208/4 Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp); Cơ quan CSĐT - Công an Q.7, TP.HCM trả lời đơn của ông Trình Nhựt Thinh (ngụ 18/6A, KP.2, TT.Hóc Môn, H.Hóc Môn); Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Vỹ (ngụ xóm 11, xã Nghi Kim, TP.Vinh); UBND tỉnh Tây Ninh trả lời đơn của bà Lao Thị Ten (ngụ tổ 6, ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Đông, H.Tân Châu); Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đắk Nông trả lời đơn của bà H'Breo (ngụ thôn 1, xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong) và một số người dân khác có tên trong đơn; Ban Tiếp công dân - Văn phòng HĐND và UBND Q.Tân Bình, TP.HCM trả lời đơn của ông Sỳ Vy Thắng (ngụ 424A Chiến Lược, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân); Công ty dịch vụ MobiFone khu vực 2 - Tổng công ty viễn thông MobiFone (M18 Trường Sơn, P.14, Q.10, TP.HCM) trả lời đơn của ông Bùi Quang Lưu (ngụ 482/2 Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM)...

