Viện KSND TP.HCM trả lời đơn của ông Ngô Ngọc Hùng và bà Cù Thị Bá (HKTT: 473/8/7 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10; địa chỉ liên hệ: M1, đường số 17, khu chợ Hạnh Thông Tây, P.11, Q.Gò Vấp); Công an H.Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên trả lời đơn của ông Đặng Văn Thuận (ngụ đội 8, thôn Văn Nhuế, TT.Bần Yên Nhân, H.Mỹ Hào); Thanh tra Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Hoàng Mai Nhi - nhân viên Công ty TNHH Quang Huy YoungFashion (277 Âu Dương Lân, P.2, Q.8, TP.HCM); Văn phòng UBND TP.Cần Thơ trả lời đơn của bà Võ Thị Tuyết Nhung (ngụ ấp Thạnh Hưng, TT.Cờ Đỏ, H.Cờ Đỏ) và một số hộ dân khác có tên trong đơn; Văn phòng HĐND và UBND H.Hóc Môn, TP.HCM trả lời đơn của bà Bùi Thị Hải (ngụ 12/3B, KP.1A, P.Đông Hưng Thuận, Q.12); Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Quí (ngụ 160/35 Cách Mạng Tháng 8, khóm 3, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa); Công an H.Bến Lức, tỉnh Long An trả lời đơn của ông Đặng Ngọc Hùng (ngụ ấp 2, xã An Thạnh, H.Bến Lức); Viện KSND TP.HCM trả lời đơn của bà Trần Thị Bạch Tuyết (ngụ số 73/6 Nam Cao, P.Tân Phú, Q.9); UBND xã Phước Dinh, H.Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận trả lời đơn của ông Lê Văn Hùng (ngụ 198/41 Dương Bá Trạc, P.2, Q.8, TP.HCM) - là người đại diện theo ủy quyền của ông Lê Văn Trung; TAND TP.Cần Thơ trả lời đơn của ông Mạch Phú Cường (ngụ số 76, QL 1A, tổ 60, khu vực 11, P.Hưng Phú, Q.Cái Răng); Thanh tra Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM trả lời đơn của bà Lê Thị Huyền Châu (ngụ 76/18 Nguyên Hồng, P.11, Q.Bình Thạnh)...

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.

