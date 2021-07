Tranh luận vụ cô gái đưa mèo đi khám gặp chốt kiểm soát

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng tranh luận hình ảnh cá nhân lại bị đưa lên mạng xã hội như trong clip này có đúng luật hay không?

Đưa thú cưng đi khám có vi phạm Chỉ thị 16?

Clip dài gần 3 phút, đăng tải trên mạng xã hội TikTok bởi tài khoản Mạnh Đức Phát, ghi lại cuộc nói chuyện giữa một công an và hai thanh niên (một nam, một nữ). Trong clip, cô gái vừa khóc vừa xin được cho phép qua trạm kiểm soát để đưa con mèo đi khám thú y. Cô gái và chàng trai đi cùng trên xe máy chở con mèo bệnh không xuất trình giấy tờ tùy thân. Người đàn ông quay clip không đồng ý và giải thích rằng đang kiểm soát dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16.

Trong clip, khi nghe cô gái bảo “con mèo nó yếu rồi mà chú” thì người đàn ông trả lời: “Chú hỏi 2 đứa nè, tính mạng con mèo bằng cả cộng đồng hay không, tại sao 2 đứa thực hiện không tốt? Thôi mời 2 đứa vào chỗ công an làm việc đi, chắc chắn là phải xử lý vi phạm thôi. Ra đường không có lý do chính đáng đây”.

Theo luật sư Lê Trung Phát, mạng xã hội cá nhân không phải là kênh thông tin chính thống của các lực lượng chống dịch. Vì vậy, việc tự ý đăng tải hình ảnh cá nhân người khác lên đó là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Theo điều 32 bộ luật Dân sự, thì hình ảnh cá nhân của công dân được pháp luật bảo hộ. Việc sử dụng hình ảnh của người khác phải được sự đồng ý. Ngoại trừ các trường hợp không cần được sự đồng ý của người có hình ảnh theo khoản 2 điều 32 như: vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng... Lực lượng công an phải đưa hình ảnh nhằm mục đích tuyên truyền lên trang thông tin chính thống của công an.

Đoạn clip được hàng chục nghìn lượt quan tâm, chia sẻ và bình luận. Tuy clip trong tài khoản Mạnh Đức Phát sau đó đã xóa và tài khoản này cũng đã khóa, nhiều Facebooker đã lưu lại và tiếp tục lan truyền.

Trong đó, các ý kiến tranh luận kịch liệt cho rằng: hành vi của hai thanh niên này giữa lúc dịch bệnh là vi phạm, lời hướng dẫn của người công an này là đúng. Số ý kiến nhẹ nhàng hơn thì cho rằng quan trọng là cách hành xử linh hoạt, mềm dẻo. Cuộc tranh cãi được số đông cư dân mạng yêu thú cưng mong muốn làm rõ: việc đưa vật nuôi đi chữa bệnh thì có là chính đáng hay không?

Chia sẻ của người nhận là nhân vật chính sau vụ việc

Sẽ xác minh, xử lý hành vi đưa clip lên mạng không phù hợp

Câu chuyện không dừng lại ở đó khi chiều qua, một nick Facebook tên D.M đã lên tiếng nhận mình là nhân vật chính trong đoạn clip nói trên và cho rằng việc tự ý đăng hình ảnh cá nhân lên mạng là xúc phạm quyền riêng tư cá nhân của người khác...

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch UBND TP.Tân An, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Tân An, cho biết quan điểm của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thì hành vi dẫn chó, mèo đi ra các khu vực công cộng… là hành vi bị cấm trong lúc địa phương đang tiến hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Riêng về hành vi quay clip để đăng tải lên mạng xã hội đối với sự vụ trên là phản cảm và có dấu hiệu “chưa chuẩn mực” trong thực thi công vụ. “Tôi sẽ yêu cầu các chốt trực kiểm soát, báo cáo lại vụ việc và sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm xảy ra. Khi có kết quả xác minh, xử lý, chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí”, ông Thái nói.

Trong khi đó, thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Trưởng công an TP.Tân An, cho hay: “Người đăng clip và nói với cô gái mang mèo đi chữa bệnh là một cảnh sát công tác tại Công an TP.Tân An. Vụ việc này Giám đốc Công an tỉnh Long An đã có chỉ đạo xử lý, trước mắt là chúng tôi sẽ nhắc nhở đồng chí theo quy định của ngành. Còn việc xử lý tiếp theo thì chắc phải chờ động thái tiếp theo của cô gái trong clip”.