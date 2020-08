Trao học bổng và tập vở cho học sinh nghèo

Trong đó, 4.000 quyển vở trị giá 40 triệu đồng, do Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng tài trợ. Tổng số tiền học bổng 50 triệu đồng, gồm 20 triệu đồng học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên do Quỹ từ thiện Kim Oanh (Bình Dương) hỗ trợ; phần còn lại do Công ty CP du lịch sinh thái Hồ Nam, Công ty CP đầu tư xây dựng Hoàng Phát (Bạc Liêu), Nha khoa Tâm Đức, Công ty nội thất - chiếu sáng LEC 160 (TP.Cần Thơ) đóng góp.