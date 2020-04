Trao quà hỗ trợ các chốt kiểm dịch tại H.Nhà Bè, TP.HCM

Thượng tá Cao Văn Đen, Phó trưởng công an H.Nhà Bè, cho biết từ đầu mùa dịch đến nay, cùng với các lực lượng khác như quân đội, y tế..., phần đông quân số của công an huyện tập trung làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn, các cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại các khu cách ly của Trung đoàn 10, khu cách ly Nhơn Đức... mà lúc cao điểm tập trung hàng trăm người cách ly . Hiện tại Công an H.Nhà Bè đang thực hiện việc phòng, chống dịch tại các chốt như trên đường Lê Văn Lương (nơi giáp ranh H.Cần Giuộc, Long An) và trên đường Phan Văn Bảy (xã Hiệp Phước, nơi có các khu công nghiệp), mỗi chốt gồm 10 người đủ các lực lượng, hằng ngày thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt người ra vào, tuyên truyền vận động người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết.